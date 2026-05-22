Hevosopiston tilikauden voitto yli 0,6 miljoonaa – Dan Björklöf uutena jäsenenä hallitukseen
Hevosopisto julkaisi tiedotteen yhtiön 21.toukokuuta pidetyn yhtiökokouksen jälkeen.
Hallitukseen on valittu uusia jäseniä hallitukseen ja yhtiökokous vahvisti tilikauden 2025 tilinpäätöksen sekä päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 629 700 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin. Omavaraisuusaste nousi 84 prosenttiin.
"Tilanne siellä on hyvin tasapainossa ulkoisista haasteista huolimatta", hallituksen uudelleen valittu puheenjohtaja Satu Väihkönen luonnehti.
Hevosopisto Oy:n Väihkösen hallituksessa jatkavat jäseninä Suomen Hippoksen edustajina Esa Nuottivaara ja Minna Mäenpää, valtion edustajana Tanja Stormbom, Forssan kaupungin edustajana Jouko Haonperä ja Ypäjän kunnan edustajana Piia Heikkilä.
Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Ursula Mansikka Jokioisten kunnan edustajana ja Dan Björklöf korvaa monta vuotta hallituksessa istuneen Jukka Koiviston Suomen Ratsastajainliiton (SRL) edustajana.
Hevosopiston omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat.
Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka pitää yllä oppilaitosta nimeltä Ypäjän Hevosopisto. Koulutuksen järjestämisluvan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Osakeyhtiön toimintaa ohjaa yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.
Tiedotteessa todetaan, että hallituksen kokoonpanolla "varmistetaan edelleen kattava osaaminen ja vahva yhteys Hevosopiston keskeisiin sidosryhmiin, omistajakuntiin ja hevosalan valtakunnallisiin toimijoihin".
Hevosopisto Oy toimii valtakunnallisena hevosalan koulutuksen, valmennuksen ja tapahtumatoiminnan keskuksena. Yhtiö on yleishyödyllinen toimija, jonka tavoitteena on kehittää hevosalan osaamista ja edellytyksiä Suomessa.
Yhtiökokouksessa käsiteltiin katsaus kuluneeseen vuoteen sekä tulevaan kehitykseen.
Vuoden 2026 kehittämistyö keskittyy sopeutumiseen ammatillisen koulutuksen rahoitusmuutoksiin, koulutuksen ja toimintaympäristöjen kehittämiseen sekä kaupallisen toiminnan kannattavuuden vahvistamiseen.