Hevosopiston ”Vanha maneesi” piirrettiin alun perin lentokoneiden hangaariksi

Aikoinaan Ratsuväkiprikaatin Ratsukoulun opetusmaneesina toiminut rakannus otettiin käyttöön lokakuussa 1933. Puolustusvoimien arkkitehdit piirsivät rakennuksen alun perin lentokoneiden hangaariksi 1920-luvulla, mutta muutostöiden jälkeen rakennus on palvellut maneesina.Rakennus on palvellut vuosikymmenten mittaan monia organisaatioita. Puolustusvoimien Ratsukoulun, Valtion Hevossiittolan, MTT:n, Suomen Ratsastusopiston, LUKE:n ja Hevosopiston hevoset ovat saaneet nauttia upean, Valtioneuvoston asetuksella suojellun "Vanhan Maneesin" puitteista.Rakennusta on vuosikymmenien saatossa remontoitu, mutta kokonaisiin rakennuksen osiin ei ole vielä koskaan puututtu.Aika ja sääolosuhteet ovat kuitenkin tehneet tehtävänsä ja nyt oli aika aloittaa rakennuksen eteläseinän laajempi entisöinti, jotta maneesi palvelisi toisetkin sata vuotta..Viikolla 46 alkoi eteläisen ikkunalinjaston purkaminen ja rakenteiden suojaaminen. Museoviraston valvonnassa uusitaan koko ikkunalinjasto, joka käsittää 19 valtavan kokoista ikkunakehystä, jotka ovat jaetut 16 pikkuruutuun.Tämän jälkeen uusitaan aluspuut sekä 304 lasia. Kaikki tehdään puusepänverstaalla käsityönä. Uudet ikkunat kiinnitetään paikalleen, kun pokat ja kehykset on asennettu paikoilleen.Ikkunoiden jälkeen uusitaan eteläseinän puulaudoitus ja lopuksi rakennus suojataan ja maalataan perinteisin pellavaöljymaalein. Remontti valmistuu keväällä 2026.Museovirastolla ei ole kattavaa listaa Suomen suojelluista maneeseista ja muista hevostalouden rakennuksista, mutta sieltä kerrotaan, että niitä on varmasti useita.Helsingissä on Ruskeasuon alueen lisäksi kaksikin muuhun käyttöön otettua vanhaa maneesia aivan kaupungin keskustassa. Paikkakunnilla, joilla on aikoinaan ollut ratsuväen osastoja, on vielä jäljellä maneeseja.Suomessa on myös joitakin ratsastuskouluja maneeseineen, ja kartanoiden ja maatilojen yhteydessä on myös maneeseja, joista melkoinen osa on jollain kaavalla säilytettäviksi merkittyjä kohteita, Museovirastosta kerrotaan..