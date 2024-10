Hevostalous lukuina: Helsinki Horse Show on Kuninkuusravejakin isompi tapahtuma

Hevosalan luvut ovat vuodelta 2023. Näin Helsinki International Horse Show -viikolla todettakoon, että HIHS on Suomen suurin hevostapahtuma.

Yleisömääräarviot tapahtumista ovat seuraavat:

51 000 kävijää - Helsinki International Horse Show 18.-22.10.2023

40 382 kävijää - Kuninkuusravit, Kouvola 4.-6.8.2023

20 000 kävijää - Hevoset Bastionissa, Hamina 7.-11.6.2023

19 386 kävijää - Hevoset-messut, Tampere 15.-16.4.2023

16 595 - St Michel -ravit Mikkeli 15.–16.7.2023

7675 - Suur-Hollola-ajo Lahti 30.6.-2.7.2023

5408 - Kymi Grand Prix, Kouvola 16.-17.6.2023

5072 - Powerparkin juhannus & Nordic King, Härmä 23.-24.6.2023

4205 - Finlandia-Ajo, Helsinki 6.-7.5.2023.

Suomessa on noin 16 000 tallia ja ala työllistää yli 15 000 henkilöä. Hevosia on Suomessa 71 500. Lämminveriravureita on 15 500 päätä. Tilastossa näkyy 10 000 pään pudotus lv-ravureiden kohdalla vuonna 2022. Hippoliksesta vahvistetaan, että lukumäärän arvioinnissa tehtiin tuolloin korjausliike.

Suomenhevosissa määrä on pysynyt melko tasaisesti reilussa 19 000 hevosessa. Ratsut ja ponit lasketaan yhteen, mutta molempien määrä on pysynyt joko vakiona (ponit) tai noussut (ratsut), niitä oli vuonna 2023 yhteensä 35 900.

Tilastokatsaus löytyy Hippoliksen sivuilta täältä

Samalta sivulta löytyvät vastaavat tilastot aina vuodelta 2010.

Suomen Ratsastajainliiton jäsenmäärä on kehittynyt tilaston mukaan vuoden 2018 rekisteröidyistä 42 785 jäsenestä 37 590 jäseneen vuonna 2023. Green card -jäsenet ovat pysyneet 3000 jäsenen molemmin puolin. Jäsenet ovat lähes järjestään naisia ja tyttöjä ja pääosin aikuisia.

Ratsastuskoulut ovat vähentyneet 235 tallista 194 talliin. Ratsastuksen kokonaisharrastajamäärän ilmoitetaan pysyneen kaikki nämä vuodet järkkymättä 160 000 henkilössä. SRL:stä annettava luku vaikuttaa oudon suurelta. Mitkä kriteerit on täytettävä, jotta tulee lasketuksi "ratsastuksen harrastajaksi" ei ole Hevosurheilu Ratsastuksen tiedossa.

Lajit jakautuvat kansallisten kisojen perusteella niin, että 445 kilpailuun esteratsastuksessa osallistui 41 650 ratsukkoa, kouluratsastuksessa lukemat olivat 390 ja 11 074. Kolmantena tulee kenttäratsastus, jossa oli 51 kisaa ja 2209 ratsukkoa. Neljänneksi suurin ratsastuksen laji on islanninhevosten askellajiratsastus, 22 kisaa ja 1250 osallistujaa.

SRL:n kilpailuluvissa löytyy yksi lukema, jossa on nousua: alue- ja seuraluvat ova nousseet seurantajaksolla 3800 luvasta 6500 lupaan.

Hevosten lukumäärä on hienoisessa laskussa. Kun niitä edellisvuonna 2022 oli 72 000, vuoden 2023 lukema on 71 500.

Suomenhevosia on 19 400, lämminverisiä ravureita 15 500 ja ratsuja ja poneja 35 900.

Syntyvien varsojen määrät ovat laskussa lämminverisillä ravihevosilla, kun niitä vuonna 2018 syntyi 938 päätä ja vuonna 2023 varsoja syntyi 830 ja suomenhevosilla, joilla vastaavat luvut ovat 1098 ja 980.

Ratsut ja ponit lasketaan tilastossa yhteen, niillä varsojen määrä on noussut 917 varsasta 959 varsaan.

Hevosalan koulujen on vuosi vuodelta vaikeampi saada opiskelijoita, sillä kaikki tunnusluvut ovat laskussa: aloituspaikkoja on vähemmän kuin 10 vuotta sitten, mutta ennen muuta on laskenut ensisijaisten hakijoiden ja lopulta opiskelupaikan vastaanottaneiden lukumäärä. Ikäluokan koko, eli peruskoulun päättäneiden lukumäärä, on pysynyt samana, ja jopa hieman kasvanut.