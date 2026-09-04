Henna-Riikka Hietamäki ja voittoisat veljekset. Molemmat hevoset ovat Taikaliila-tammasta (Kuningas Ässä - Taika-Varpu - Vihi-Totti).
Henna-Riikka Hietamäki ja voittoisat veljekset. Molemmat hevoset ovat Taikaliila-tammasta (Kuningas Ässä - Taika-Varpu - Vihi-Totti). Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Puhelin unohtui taskuun, mutta into ei – Hietamäki starttaa Taikatummalla suomenhevosten Pohjola-sarjan finaalissa

Pitkä kausi huipentuu Wesundassa viime viikon pettymyksen jälkeen.
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Pohjola-finaali
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