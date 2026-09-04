Puhelin unohtui taskuun, mutta into ei – Hietamäki starttaa Taikatummalla suomenhevosten Pohjola-sarjan finaalissa

Henna-Riikka Hietamäki starttaa tulevana viikonloppuna Wesundassa suomenhevosten Pohjola-sarjan finaalia. Hietamäki matkustaa Hattulaan sunnuntaina Taikatumman (Voiveikko - Taikaliila - Kuningas Ässä) kanssa.Paikka Pohjola-sarjan finaalissa varmistettiin pian 7-vuotiaaksi kääntyvällä Taikayön Tangolla (Silvolan Hemminki - Taikaliila - Kuningas Ässä), vapaaohjelman vielä puuttuessa jää ori kotiin valmistautumaan Lahden aluemestaruuksiin.”Kivaa päästä huippupuitteisiin”, ratsastaja kertoo.Viime viikolla suomenhevosten kuninkaallisissa Hietamäki unohti puhelimensa ratsastushousujen taskuun kilparadalle ratsastaessaan. Suoritus hylättiin.”Jännitys teki tepposen ja tapahtui ajatusvirhe. Se oli oma moka. En ole kilpaurheillessa vielä kohdannut tällaista pettymystä, mutta nyt mennään eteenpäin entistä vahvempina. En usko, että tekisin tämän virheen toiste.”Hietamäki lähtee Wesundaan ilman sen suurempia odotuksia.”Kävimme eilen vapaaohjelmaa läpi Taikatumman ja valmentajani Kalle Nykäsen kanssa. Tänä kesänä olemme treenanneet sitä vain kahdesti”, hän sanoo.Miksi vapaaohjelma jää treenamatta kauden aikana?”Osaksi treenamattomuus on omaa laiskuutta”, Hietamäki pohtii. ”Kisakauden aikana yleensä keskittyy muihin osa-alueisiin. Lisäksi Taikatumma on mennyt tätä ohjelmaa jo monta vuotta ja ennakoi siksi paljon. Vapaaohjelma on vaikea ratsastaa, koska hevonen ei anna ratsastaa sitä – Taikatumma sanoo, mitä missäkin kohtaa musiikkia pitäisi sen mielestä tehdä! Siksi treenaamme harvoin koko kokonaisuutta.”Vapaaohjelman rakentaminen Tangolle voi olla edessä ensi vuonna.”En ole aiemmin suunnitellut küria ja musiikkeja, toivottavasti saadaan rakennettua jotain valmentajan kanssa. Ori on aika nuori vielä mestaruuksiin, mutta ei mahdoton. Se osaa jo kaikki liikkeet, paitsi ravisulkuja ei olla tehty.”Vaikka seuraaviin kuninkaallisiin on vielä vuosi aikaa, pyörii kisat jo ratsastajan mielessä.”Harmittaa, kun kahdella hevosella ei voi osallistua mestaruusfinaaliin. Tulee olemaan iso kysymysmerkki, kumman sinne ottaa. Mutta nyt on vuosi aikaa miettiä.”Hietamäen ja veljesten kausi on alkanut jo tammikuussa ja jatkuu kiireisenä lokakuun lopuille.”Tämä on ollut hyvä, mutta pitkä kausi. Alkaa jo vähän väsyttää. Olemme tehneet tasaisesti hyviä tuloksia, menty jopa yli odotusten. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. Seuraava kausi alkaa tammikuussa, katsotaan riittääkö hevosille kahden kuukauden lepopätkä. Mennään hevosten mukaan.”Ennen kilparadoille palaamista Hietamäellä oli takanaan 14 vuoden tauko. Nyt kilpaileminen on ratsastajan intohimo, vaikka arki onkin kiireistä harrastuksia, perhearkea ja vuorotyötä yhdistellessä.”Mä tykkään kisata, kahden kuukauden tauko voi olla jopa liian pitkä minulle! Välillä on epäuskoinen olo, kun tämä kaikki on tapahtunut niin nopeasti. Olemme nopealla tahdilla nousseet korkealle, ja mieli meinaa tehdä tepposia – ei meinaa pysyä mukana tai uskoa tätä kaikkea todeksi. Iso tuki kaikkeen on tullut kotoa, kiitos siitä”, ratsastaja päättää..Taikatumma näytti pikkuveljelle kaapin paikan Vesilahdella.Kuukauden suomenhevonen on suurten tunteiden Taikatumma .Taistelija Taikatumma vei mestaruuden – Vekardolla huikea nousu hopealle