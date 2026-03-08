HIHS 2026 oli menestys kaikilla mittareilla - "Saatiin henkilökohtaisesti kiitosviestit huippuratsastajilta"

Tavoitamme toimitusjohtaja Valtteri Gundersbyn kotoaan ja nyt tiedetään miltä kuulostaa tyytyväinen mies. Helsinki International Horse Show 2026 oli menestys kaikilla mittareilla: koko tapahtuman historian kävijäennätys 53 947 katsojaa, talous pääsi tavoitteisiinsa, ratsastajat ja yleisö olivat tytyväisiä.”Saatiin ihan henkilökohtaisesti kiitosviestit huippuratsastajilta, muun muassa Kevin Stautilta, Victor Daemilta ja maailmancup-luokan toiseksi tulleelta Oda Charlotte Lyngvaerilta. Joku Kevin Staut esimerkiksi on niin kokenut ja kisoja nähnyt kilpailija, että hän ei takuulla kiitä, jos ei oikeasti ole sitä mieltä.”Myös Hevosurheilu Ratsastuksen korviin kantautui tyytyväisten ratsastajien kommentteja, kuten alla olevasta jutusta voi todeta..Robert Whitaker: "Tämä on kaikki tai ei mitään -työ".Gundersby kertoo, että kilpailijat olivat tyytyväisiä sisällä olevaan tallialueeseen ja verryttelyalueeseen, sekä siihen että sisällä mahtui juoksuttamaan.”Kun ne pari ensimmäistä päivää oli aika haastava keli.”Hän kiittelee myös vapaaehtoisia.”Vaikka paikka oli kaikille uusi, vanha ja kokenut porukka tiesi mitä tehdään ja sopeutui uuteen todella nopeasti.”Etukäteispohdinnassa oli, miten uusi ajankohta vaikuttaa nimiratsastajien lukumäärään. Aivan TOP10 huiput eivät tällä kertaa Helsinkiin kuitenkaan tulleet.”Tämä on tosi monimutkainen asia. Maailmassa on vuodessa 150 viiden tähden kilpailua. Siitä näkee, että päällekkäisyyttä on tosi paljon. Jokainen ratsastaja miettii omalla kohdallaan omaa kilpailukalenteriaan monesta eri näkökulmasta, ja tekee päätöksensä sen mukaan. Nimittäin paitsi ratsastajat, myös kilpailunjärjestäjät kisaavat keskenään näistä, sanotaanko TOP30 ratsastajista.”Entä yleisön palaute?”Pääsääntöisesti todella positiivista. Tiivistimme kisan viidestä päivästä neljään, ja se tietenkin sai aikaan tiukkoja aikatauluja.”Eikö lauantaiaamupäivän lasten matineaa kaivattu?”Niin kuulin. Täytyy miettiä jos jonkuntyyppinen esitys olisi mahdollinen ensi vuonna. Toki kepparialue on todella suosittu koko ajan. Meillä onkin yhtenä tavoitteena laajentaa yleisöpohjaa vähitellen myös ei-ratsastuksen harrastajiin, koska ratsastajia nyt on vain se määrä mikä on. Olen esimerkiksi itsekin käynyt Venemessuilla, vaikkei minulla ole venettä.”Eikö noussut esiin yhtäkään kehityskohdetta?”Ainahan on jotain pientä parannettavaa. Rakentamisessa on pientä säätämistä, vähän muokataan muutamaa kulkureittiä ja katsomojumppaa on myös tiedossa. VIP -alue oli iltanäytöksissä loppuunmyyty, mutta sitäkin kehitetään eteenpäin.”Etukäteen kovasti kohua aiheuttanut EHV-1 epidemia ei ilmeisesti levinnyt lainkaan Horse Showssa tai muuallakaan?”Olimme koko ajan yhteydessä Viikkiin ja Kati Niinistöön, ja meidän tietoomme ei ole tullut ainuttakaan tapausta, ei Messarissa eikä sen jälkeen. Tuomarinkylän Kilpatalli on hoitanut hienosti eristyksen ja katkaissut tartuntaketjun.”Gundersbyllä on vielä seuranta- ja analyysipalavereja Horse Show`n asioista muutaman viikon ajan, sitten vähän rauhoittuu.”Ei tarvitse pitää puhelinta päällä yötäpäivää, sen voi välillä myös sulkea, vaikka viikonloppuisin.”Horse Show on tehnyt Messukeskuksen kanssa 10+5 vuotta -sopimuksen, eli paikka on varma nyt pitkään. Ensi vuonna tapahtuma pidetään suurin piirtein samaan aikaan, 4.-7.3.2027. .Herpes haluaa levitä, ei tappaa