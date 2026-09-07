Kyra Kyrklund pitää Cathrine Laudrup-Dufourin kanssa klinikan Helsinki Horse Show'ssa

Viime helmi-maaliskuussa Helsinki International Horse Show'ssa oli kävijäennätys 53 947 ja kattojärjestö FEI:n antama yleisrvosana 9/10, josta pisti paremmaksi vain Geneven tapahtuma. Keskimääräinen vierailuaika 14 tuntia. Joka viides kävijä oli ensikertalainen.

"Kaikin puolin hyvin vedetty tapahtuma", totesi toimitusjohtaja Valtteri Gundersby.

Nyt on tarkoitus pistää entistä paremmaksi.

Torstain erikoisvieraiksi Kansainväliselle Areenalle on luvassa suomalaisen ratsastusurheilun legenda Kyra Kyrklund, joka palaa Helsinki International Horse Show'hun yli 20 vuoden tauon jälkeen. Kyrklund pitää kouluratsastusklinikan pitkäaikaisen valmennettavansa ja ystävänsä, maailman ehdottomaan kärkeen kuuluvan tanskalainen kouluratsastaja Cathrine Laudrup-Dufourin kanssa, joka tulee Helsinki Horse Show'hun ensimmäistä kertaa elämässään.

Ohjelmassa on Amateur Tour ja uusi sarjakilpailu Challenge Tour. Challenge alkaa lokakuussa Ypäjällä ja hypätään 110-120 -tasolla.

Ohjelmassa on kansainvälinen kolmen tähden linja kouluratsastuksessa, sekä kansallinen pikkukierros ja Winter Cupin finaalit.

Nina Fagerströmin tähdittämä nuorten hevosten luokka Talent of the Year on torstaina.

Perjantaina aamunäytöksessä ratsastetaan kouluratsastuksen grand prix kansainvälisellä areenalla ja hypätään ensimmäinen viiden tähden 150-esteluokka.

Illalla kansainvälistä koulua pyhä Yrjö tasolla ja kansainvälisiä esteitä, mukana viikonlopun ensimmäinen ranking-luokka.

Lauantaina ratsastetaan kansainvälinen GP kür sekä suomenhevosten Challenge Tour 90 sentin esteillä. Ville Vaurio pitää kouluratsastusklinikan. Iltanäytöksessä hypätään Helsinki GP 155-esteillä.

Sunnuntaina 7.3. pidetään FWB Jumping clinic, jossa on mukana Hyperion Stud. Sunnuntaina ratsastetaan Helsingin Eurooppa-finaali on viimeinen osakilpailu 250 tuhannen euron kokonaispalkintorahoilla.

Kouluratsastuksen kansalliset finaalit ratsastetaan sunnuntaina.

Entä suomalaiset esteratsastajat Horse Show'ssa, maajoukkuekapteeni Mikko Mäentausta?

"Kuudella ratsastajalla on tavoitteena maailmancupin luokat, mutta tällä hetkellä ei ole suomalaisia, jotka jo kisaisivat näissä luokissa", Mäentausta kertoo.

"Pyritään saamaan vahva suomalaisjoukkue isoimpiin luokkiin Helsingissä."

Hyppääkö Jone Illi maailmancupia?

"On mahdollinen nimi niihin luokkiin. Vähän lähempänä nähdään aloittaako jo Oslosta."

Muut nimet ovat Niclas Aromaa, Jasmin Seppälä-Geerink, Aura Vasama, Anna-Julia Kontio ja Juulia Jyläs.

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