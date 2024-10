HIHS Jäähallilla viimeistä kertaa: Jone Illi, Pipsa Koski ja tutut kansainväliset nimet

Helsinki International Horse SHow'ssa 24.-27.10. nähdään 38. Horse Show on käsillä vasta tänä vuonna, ei siis viime vuonna, kuten tapahtumajärjestäjät olivat itse laskeneet.

HIHS on Suomen suurin sisäareenatapahtuma

Suomen kansainvälisin suurtapahtuma, kun 20 eri maasta osallistujia. Suurin ulkokisa on Helsinki Cup, mutta heillä on osallistujia 19 maasta.

Esteratsastajia on tulossa 18 eri maasta tällä kertaa, monet heistä uskollisia Helsingin kävijöitä kuten Fredricsonin veljekset ja Angelica Augustsson Ruotsista, Pieter Devos Belgiasta, Kevin Staut Ranskasta, Mario Stevens Saksasta, Robert Whitaker Iso-Britanniasta, Max Kuhner Itävallasta, Yuri Mansour Brasiliasta, Harrie Smolders Hollannista ja Martin Fuchs sekä Steve Guerdat Saksasta. Ulkomaalaisiin ratsastajiin luetaan myös Madis Morna Virosta.

Suomalaisia MC-ratsastajia on näillä näkymin tulevalla kaudella vain yksi: Aura Vasama. Vasama starttaa paitsi Helsingissä, myös edellisviikonloppuna Oslossa.

Kansainvälinen FEI:n top-10 lista elää kaiken aikaa. Steve Guerdat, Pariisin hopeamitalisti ja Lontoon kultamitalisti, EM-kultamitalisti, on tämän hetken rankingkakkonen. "Kaikilla mittapuilla yksi kaikkien aikojen kirkkaimmista tähdistä", luonnehti Tom Gordin, joka veti lehdistötilaisuuden Scandic Park -hotellilla.

Suomalaisjoukkue on tänä vuonna erityisen nuori. 23-vuotias Suomen mestari Pipsa Koski ja 17-vuotias Jone Illi kuuluvat heihin.

"Onneksi on paikka Helsinkiin", jo kuudennen SM-mitalin voittanut Illi

"Pelkästään jo se, että pääsee hyppäämään 5 tähden luokkia on yksi tavoite. Että pääsee hyppäämään kansainvälisten nimien kanssa samoissa luokissa ja toivottavasti tekemään puhtaita ratoja", hän jatkoi.

Mukana ovat Celtas Quillian ja kakkoshevosena It's Me G.

Radiotoimittajan opinnot aloittava Illi ei keksinyt itselleen "hyvää kysymystä", mutta arveli, että painetta sillä varmaankin yritettäisiin luoda.

Koski tähtää SM-kultamitalihevosellaan Iprimerolla lauantaina 150-luokkaan päätavoitteenaan. Sekä Koski että Illi starttaavat viikonloppuna Tallinna Horse Show'ssa.

Maajoukkueen kapteeni Mikko Mäentausta sanoo, että suomalaisen estejoukkueen alhainen keski-ikä on eräänlainen ennätys, mutta parempaa on se, että he ovat kaikki todella hyviä. "Huippuja."

"Tulevaisuutta voidaan katsoa hyvillä mielin", hän tuumasi.

18.10. Horse Show office muuttaa Jäähallille ja tallien rakentaminen alkaa myös tuona päivänä. Pohjaa ruvetaan rakentamaan lauantaina 19.10. Valmista on oltava maanantaina 21.10. sillä tiistaina ratsastajat voivat treenata hallilla ja se on itse asiassa ainoa päivä, jolloin tähän on mahdollisuus. Keskiviikkona paikalle tulevat yleensä kansainväliset hevoset Oslosta. Torstaina ohjelmassa on Teemu Ahteen ja Nina Fagerströmin juontama kansainvälinen verryttely.

Perjantaina alkaa kansainvälinen päänäytös. Pohjola International 150-luokassao Illan päättävät Pohjola-sarjan luokat.

Lauantaina on perinteinen lasten matinea, johon on lahjoitettu 4000 lippua pääkaupunkiseudun vähävaraisille perheille. Iltapäivällä GP-näytös ja illalla FWB-yhdistyksen kyvyt esiin -näytös 2- ja 3-vuotiaille hevosille. Koko Pariisin olympiajoukkue esiintyy lauantaina. Yleisö pääsee kysymään heiltä suoraan haluamiaan asioita Meet and Greet -tapahtumassa.

SIx bar on pitkästä aikaa ohjelmassa launtaina.

Sunnuntai kulkee nimellä super-sunnuntai. Se on yhtenäinen pitkä näytös, jossa Henri Ruoste ja Ville Vaurio esiintyvät valmennussessiossa. Päivän kruunaa klo 14 alkava maailmancupin osakilpailu.