HIHS kohta ovella - tapahtumalipun ostajille ilmainen tilausjakso HU Ratsastusta

Kuukauden päästä, 23. - 27.10., Helsingin Jäähallissa kansainväliset esteratsastustähdet kilpailevat maailmancupin osakilpailussa 250 000 euron palkintorahoista ja tärkeistä maailmancupin pisteistä.

Helsinki International Horse Show, lyhyemmin HIHS, ja HU Ratsastus ovat lähteneet yhteistyöhön: Ostamalla lipun Helsinki International Horse Show’hun, saat samalla kahden kuukauden ilmaisen määräaikaisen tilausjakson Hevosurheilu Ratsastuksen verkkojulkaisuun. Etu koskee kaikkia verkkokaupasta ostettuja Horse Show'n lippuja ja uusia Hevosurheilu Ratsastuksen tilaajia. Edun saa käyttöön Ticketmasterin tilausvahvistuksesta, joka tulee lipun ostaneen sähköpostiin otsikolla "Ticketmaster Suomen tilausvahvistus".

Olympiahopeamitalisti, maailman rankingkakkonen Steve Guerdat on ilmoittanut tulevansa Helsinkiin. Ruotsalaishuippu Jens Fredricson pitää Jäähallissa miniklinikan. Loput nimet julkistetaan ensi viikolla.

Isot esteluokat ovat lauantain 160 cm GP ja sunnuntain maailmancupin osakilpailu niinikään 160-tasolla, vielä piirun verran vaikeampana luokkana kuin grand prix.

Fredricson osallistuu torstaina nuorten estehevosten arviointiin yhdessä Noora Pentin kanssa. Nina Fagerström ratsastaa parhaita hevosia ja niiden joukosta valitaan vuoden lupaavin, Talent of the Year.

Kouluratsastus on mukana kansainvälisenä GP-luokkana perjantaina ja kür-luokkana lauantaina. Myös miniklinikka järjestetään, mutta sen vetäjä on vielä auki. Kansallisella tasolla nähdään Pohjolan superfinaali, jossa on kuusi Pohjola finaalista jatkoon päässyttä osanottajaa.

Koko ohjelma täällä

Hevosurheilu Ratsastus seuraa tietenkin tapahtuman sen jokaisena päivä. Kuten joka vuosi tähänkin asti, tälläkin kertaa luvassa on jälleen kiinnostavia haastatteluja niin etukäteen kuin jälkikäteen.

Jäähallille odotetaan saapuvan viisipäiväisen tapahtuman aikana jälleen yli 50000 kävijää.

Helsinki Horse Show järjestetään viimeisen kerran Helsingin jäähallissa. Koska myös järjestämisajankohta muuttuu, seuraavaa Helsinki Horse Show’ta joudutaan odottamaan puolitoista vuotta.

Vielä tänä vuonna Helsinki on Länsi-Euroopan halliliigan toinen osakilpailu. Vuonna 2026 tapahtuma vaihtaa sekä paikkaa, että ajankohtaa ja siirtyy helmikuulle Helsingin Messukeskukseen 25.2.-1.3.2026, jolloin Helsingin osakilpailu muuttuu kauden loppupään osakilpailuksi, ja ratsastetaan juuri ennen maailmancupin finaalia.