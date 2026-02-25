HIHS:issä on monen kerroksen esteratsastajia

FEI:n säännöistä löytyy artiklat ratsastajien kutsumiseen. Heidät on jaettu eri kategorioihin. Ylimpänä on LR Rankingin TOP10-ratsastajat, jotka ovat automaattisesti mukana, mikäli niin päättävät. Mikäli he eivät tule, kuten Helsingissä on asianlaita 8 tapauksessa 10:stä, heidän lajiliittonsa saa asettaa tilalle valitsemansa TOP100 -ratsastajan, tai ratsastajan joka on maailmancupissa kyseisen liigan 18 parhaan joukossa. Jos ratsastajan lajiliitto jättää nimeämättä ratsastajan, järjestäjä saa kutsua TOP45:n joukosta kansainvälisen nimen tai TOP100:sta oman maansa edustajan tilalle. Ranking-sija katsotaan edellisen elokuun tai marraskuun LR-listalta. Säännöissä todetaan, että kansainvälinen esteratsastajien klubi IJRC yrittää painokkaasti vaikuttaa siihen, että jokaisessa osakilpailussa olisi viisi TOP10 ratsastajaa mukana. Tämä lupaus on kuitenkin enemmänkin toive, sillä tosiasiallista velvoitetta ei ole. Helsingissä on maanantaina 24.2. päivitetyn listan mukaan kaksi TOP10 -ratsastajaa. Artikla 1.1.1 TOP10Scott Brash (GBR) – GBR lajiliitto korvannut: Robert Whitaker Ben Maher (GBR)Christian Kukuk (GER)Gilles Thomas (BEL)Richard Vogel (GER)Harrie Smolders (NED) – lajiliitto korvannut: Mel ThijssenJulien Epaillard (FRA) – lajiliitto korvannut: Kevin StautSteve Guerdat (SUI)Nicola Philippaerts (BEL)Gregory Wathelet (BEL)1.1.2 MC Länsi-Euroopan liigan osakilpailu-järjestäjämaatNäiden maiden lajiliittojen kiintiön mukaisesti voi lähettää yhden ratsastajan jokaiseen osakilpailuun, maksimissaan tällä lailla kisaan voi tulla 11 nimeä. Myös Sveitsi kuuluu näiden maiden joukkoon, mutta ei lähettänyt tähän artiklaan perustuen lisäratsastajaa. Mike van Olst (BEL)Ivan Serrano Saez (ESP)Anna-Julia Kontio (FIN)Robert Olivier (FRA)Jodie Hall McAteer (GBR)Philip Schulze Topphoff (GER)Giampiero Garofalo (ITA)Mans Thijssen (NED)Oda Charlotte Lyngbaer (NOR)Marcus Westergren (SWE) 1.1.3 Maat, joilla ei ole omaa osakilpailuaTähän kategoriaan, eli yli 3,5 miljoonan asukkaan maihin, joilla on vähintään yksi ratsastaja LR rankingin sijalla 60 tai kaksi TOP200:ssa, voi kuulua neljä maata, joista kaksi, Itävalta ja Irlanti eivät lähettäneet Helsinkiin edustajaa tähän artiklaan perustuen. Rikke Heneking (DEN)Rodrigo Sampaio Peixoto (POR)1.1.4 Kolme parasta lajiliittoaKolme lajiliittoa, joilla eniten rankingpisteitä, saavat lähettää yhden ratsastajan.Denis Lynch (IRL)Patrick Stuhlmeyer (GER)Julien Anquetin (FRA)1.1.5 – Viisi kotiurheilijaa (FIN), eli järjestäjämaan lisäkiintiö, maksimissaan viisiJasmin Seppälä-Geerink (FIN)1.1.6 – Kilpailunjärjestäjän villit kortitWild cardit, joilla voidaan täyttää maailmancup-luokka 40 lähtijään asti. Myös FEI voi myöntää yhden wild cardin ja se on myönnetty Juri Sokolovskille22. Yuri Mansur (BRA)23. Juri Sokolovski (EST) 24. Geir Gulliksen (NOR)25. Johan-Sebastian Gulliksen (NOR)26. Malin Baryard-Johnsson (SWE)27. Jens Fredricson (SWE)28. Fox Carl-Walter (SWE) 29. Jordy van Massenhove (BEL)30. Aaron Tijskens BEL 31. Victor Daem (BEL) 32. Tamas Mraz (HUN) 33. Eiken Sato (JPN)34. Paula De Boer-Schwarz (GER)35. My Relander (EST) 36. Enrico van Manen (NED)37. Marit Haar Skollerud Cox (NOR) 38. Marc Dilasser (FRA) Lisäratsastajat, additional Athletes (varasija MC-luokkaan)Jos joku yllämainituista vetäytyy maailmancup -luokasta:Korvausjärjestys FEI:n LR-rankingin mukaan, niin että kisahetkellä korkeimmalla oleva on etusijalla osallistumaan: Aida Hämäläinen (FIN)Petra Heikkinen (FIN)Anni Hjerpe (FIN)Jone Illi (FIN)Marika Rättö (FIN)Johanna Beckmann GER Anna Simicska HUN Mira Oliva Hoeidal NOR.Steve Guerdat on vanhan liiton esteratsastaja - "Rahalla ei saisi voida ostaa urheilumenestystä".Thijssenin Mel ja Mans - sisarusenergiaa parhaimmillaan