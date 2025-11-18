Hiljalan Fantom ähkyleikattiin perjantaina

Jalostusori Hiljalan Fantom (Ilo-Ilmari – H.R. Vihuri) ähkyleikattiin viime perjantaina Yliopistollisessa Hevossairaalassa Viikissä. Hevosen kasvattaja ja omistaja Sari Haapamäki huomasi viikko sitten lauantaina hevosessa outoa käytössä.

”Se kuopi tarhassa maata ja oli jotenkin outo. Tarjosin sille sitten juotavaa, mutta se ei juonut”, Haapamäki kertoo.

Hiljalan Fantomilla on tapana juoda aina kaikki, kun juotavaa tarjotaan, joten Haapamäki tutki hevosta tarkemmin.

”Suolistoäänet olivat hieman heikot. Kävelytin sitä ja se oli mielestäni kummallinen, joten soitin päivystävän.”

Illalla tullut päivystävä eläinlääkäri nesteytti hevosta, mikä sai sen piristymään ja juomaan.

”Otin sen kameravalvontaan yöksi sisälle, mutta se oli aamulla edelleen kummallinen, vaikka olikin pirteä.”

Kun hevonen lakkasi jälleen juomasta, Haapamäki ajoi hevosen Viikkiin.

”En halunnut riskeerata, sillä jos se on ähkyä, ei tiedä mihin suuntaan se lähtee. Jos tilanne pahenee nopeasti, meillä on pitkä matka Viikkiin.”

Viikin Hevossairaalassa todettiin, että hevosella on ähkynoireita, mutta tilanne oli rauhallinen. Hevosta nesteytettiin ja hoidettiin viikon aikana. Välillä hevosen vointi oli niin hyvä, että Haapamäki oli jo valmistautunut viemään hevosen takaisin kotiin. Tilanne kuitenkin aaltoili ja muuttui koko ajan. Syyksi epäiltiin myös virusta, minkä vuoksi ori eristettiin.

Lopulta perjantaina Hevossairaala suositteli leikkausta.

”Päädyin leikkaukseen, koska riskinä oli, että suolisto alkaa oirehtimaan. Hevonen oli hyväkuntoinen, ei menty leikkaukseen akuutissa kriisitilanteessa, ennuste oli hyvä ja leikkausta suositeltiin.”

Suoraa syytä oireiluille ei leikkauksessa löydetty, ainoastaan paksusuolessa oli ollut pehmeähköä ulostemassaa. Virustestien tuloksia vielä odotetaan, esimerkiksi hevosten korona voi aiheuttaa ummetusta. Varmuuden vuoksi testataan usean sairauden varalta.

Nyt hevosen vointi on vakaa, mutta edelleen odotetaan suoliston palaavaan täysin normaaliin toimintaan. Ori syönyt ja juonut.

”Vielä tilanne ei ole sellainen, että voisi sanoa, että nyt se siitä selvisi. On mennyt vasta muutama päivä ja se on suolistolle iso leikkaus. Tilanne on vaihdellut niin paljon, että tässä ei itse uskalla ajatella kuin hetken kerrallaan”, Haapamäki kertoo.