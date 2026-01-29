Horse Show'n mittakaava on kaikessa moninkertainen, mutta 540 vapaaehtoista löytyivät helposti

Horse Shown toimisto on Messukeskuksen toisessa kerroksessa, ja siellä istuu tyytyväinen mies. Helsinki Horse Shown toimitusjohtaja Valtteri Gundersbyssä ei näy minkäänlaista stressin tai kiireen merkkiä, vaikka HIHS:in alkuun on enää kuukauden verran. Uudistuksia on tehty. Eikö yhtään hermostuta?”Ei hermostuta, kun saa tehdä työkseen itselleen tärkeää je kiinnostavaa asiaa. Minulla on hyvä henkilökunta ja täällä messarissa kaikki onnistuu. Tämä ei ole millään muotoa halpa paikka, mutta hinnan arvoinen koska kaikki toimii niin hyvin ja kellontarkasti”, Gundersby kertoo ja jatkaa, että alihankkija Ramirent rakentaa VIP-katsomot ja Messukeskus hoitaa muiden katsomoiden rakentamisen sekä koko tekniikan. ”Onhan tämä mittakaava kaikessa moninkertainen jos vertaa jäähalliin. Sehän oli tavallaan helppo, katsomot valmiina. Täällä meillä on neljä hehtaaria tyhjää lattiatilaa, siitä lähdetään liikkeelle.””1000 tonnia erikoishiekkaa on tullut jo Belgiasta”, kertoo Gundersby. ”Koska messarin lattian ovat liukkaita betonilattioita, joudumme matottamaan yhteensä 8500 neliötä, kaikki paikat ja kulkuväylät missä hevoset liikkuvat. Karsinoita tulee olemaan 248. Esteitä tulee olemaan tuplamäärä koska meillä kilpaillaan kahdella kentällä. Sellainen poikkeus on – olemme anoneet erikoisluvan FEI:ltä - että meillä ei enää ole eri tallialueita kansallisille ja kansainvälisille hevosille. Se tietenkin tarkoittaa, että kulunvalvonta koko tallialueelle on tiukkaa, ja vain akkreditoiduilla henkilöillä on sinne pääsy.”Gundersby kertoo, että kaikki tilat on rakennettu ratsastajien ehdoilla, että heidän ja myös groomien toimiminen Messukaskuksessa olisi mahdollisimman mukavaa ja vaivatonta. Ratsastajat asuvat viereisessä Holiday Inn -hotellissa, ja tallialueella on oma kahvilaravintolansa vain ratsastajille ja groomeille.Vapaaehtoisia, joita on kuulemma ollut helppo löytää, on 540, ja Horse Show'n henkilökuntaa noin 50 henkeä. Siihen päälle alihankkijat ja Messukeskuksen työntekijät.”Meillä on myös enemmän ratamestareita kuin aiemmin. Jorge Guilherme toimii tuttuun tapaan pääratamestarina ja tekee viiden tähden luokat. Tomas Kiviranta ja Johanna Mikkola tekevät kansainvälistä yhden tähden linjaa, ja Guilhermen apulaisratamestareina ovat Andy Bamberger ja Chris Barberic. Myös kulunvalvonnassa ja palkintojenjaossa tarvitaan enemmän porukkaa kuin aiemmin.”Pääareena on leveämpi ja 18 metriä pidempi kuin mitä jäähallin kaukalo.Entä miten olette varautuneet säähän, helmi-maaliskuussa voi olla vielä kunnon pakkanen?”Kaikki on suunniteltu ja järjestetty kestämään ainakin 25 miinusasteen pakkanen. Areenan hiekkakasan sisällä kulkee tälläkin hetkellä lämpökaapeli, niin että saadaan hiekka sulatettua ennenkuin se ajetaan sisälle, jos helmikuun lopulla on vielä pakkasta. Ratsastajille ja groomeille kyllä viestitetään useaan otteeseen etukäteen, että kun tankkaatte, tankatkaa talvilaatua!” nauraa Gundersby.Entä talous, mikä on Horse Show'n budjetti?”Kokonaisbudjetti on reilu kaksi ja puoli miljoonaa euroa. Lipunmyynti on sujunut hyvin, jo torstaina on katsomot aika täynnä. Myytävää expoalaa on kolminkertainen määrä ja se on käynyt kaupaksi. Vanhat yhteistyökumppanit pääosin jatkavat ja uusiakin on saatu. Viiden tähden kisassa palkintorahan pitää olla vähintään 470 000 euroa."Läheisen pöydän ääressä istuva Taavi Tonttila, joka vastaa Horse Show'n yhteistyökumppanimyynnistä, vahvistaa asian.Horse show'ssa on myös tänä vuonna pidempia klinikoita kuin aiemmin, esteklinikan pitää Jens Fredricsson ja kouluklinikan Daniel Bachmann Andersen. Torstaina nähdään Nina Fagerströmin ideoima konsepti nuorille hevosille.Kuka valitsee hevoset näihin tilaisuuksiin?"Nuoret hevoset voivat ihan hakea mukaan, ja Nina valitsee mielestään sopivat jonkun kollegansa kanssa. Klinikoille valittavista ratsukoista keskustelemmen ikäluokkakapteenien kanssa."Onko sinulla wild cardeja jakaa?”On, kahdeksan kappaletta, niitä sitten katsotaan.”Milloin tiedämme keitä kansainvälisiä tähtiä on tulossa?”Entry menee kiinni 29.1., mutta kyllähän senkin jälkeen tulee vielä muutoksia. Tässä on vielä Amsterdam, Bordeaux ja Göteborg ennen Helsinkiä, miten siellä menee ratkaisee varmasti monen kohdalla tulevatko he Helsinkiin.”Gundersby kertoo, että nykyään hän keskittyy kokonaan Horse Shown johtamiseen, eikä tee enää lainkaan juristin töitä. Ratsastuskeskuskin pyörii omillaan. Entä oma ratsastuksesi?”Sanotaanko vaikka, että jos mulla ei olisi hyvää hevosenhoitajaa, en ratsastaisi. Varsinkin nyt tapahtuman lähestyessä työpäivät ovat todella pitkiä, välillä olen kotona iltakymmeneltä. Yritän ratsastaa aikaisin aamulla tai sitten myöhään illalla 3-4 kertaa viikossa. Ja aion kyllä osallistua vielä Ypäjän kisoihin ennen Horse Show'n alkua.”Entä perhe, joko puolitoistavuotiaalla tyttärelläsi on jo poni?”On toki, se oli varmaan ensimmäinen ostos hänelle”, hymyilee Gundersby ja kertoo että tytär osallistuu Horse Showhun jo toista kertaa: ”Hänhän oli kuusi viikkoa vanha viime Horse Shown aikaan.”Kun 2026 Horse Show on sunnuntaina 1.3. ohi, alkaa tapahtuman purku. Parissa vuorokaudessa Messukeskuksessa on taas tyhjiä halleja odottamassa seuraavaa tapahtumaa. Perhe Gundersby voi hengähtää hetkisen.”Mutta kyllä me lähdetään huhtikuussa maailmancupin finaaliin Texasissa. Yhdistetty työ- ja lomamatka.”.Helsinki Horse Show'n toimitusjohtaja kengittää hevosensa itse