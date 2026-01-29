Valtteri Gundersbyn työpäivä sujuu Horse Show'n toimistossa, joka on jo avattu Messukeskuksessa.
Valtteri Gundersbyn työpäivä sujuu Horse Show'n toimistossa, joka on jo avattu Messukeskuksessa. Kuva: Paula Rintamaa
Horse Show'n mittakaava on kaikessa moninkertainen, mutta 540 vapaaehtoista löytyivät helposti

Ollaan jo Messukeskuksessa. Helsinki Horse Show alkaa vajaan kuukauden päästä.
