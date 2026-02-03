Horse Show'ssa nähdään tuttu ratsastajalista

Ratsastajalista näyttää tutulta: sveitsiläinen kestonimi. selkäleikkausesta toipuva ja Leipzigissä voittanut Steve Guerdat, Brasilian Yuri Mansour, Ranskan Julien Anquetin ja Kevin Staut, Belgian Gregory Wathelet, Saksan Philipp Schulze Topphoff, ja Patrick Stuhlmeyer, Hollannin Thijssenin sisarukset Mel ja Mans, Gulliksenien isä ja poika Geir ja Johan-Sebastian Norjasta, britti Robert Whitaker on voittanut Helsingissä aiemminkin. Ruotsista Jens Fredricson, joka pitää myös klinikan, ja hänen lisäkseen mielenkiintoinen nimi, kun Malin Baryard-Johnsson palaa maailmancupiin 7 vuoden tauon jälkeen. Japanista nähdään Eiken Sato. Ratsastajia kaikkiaan 17 eri maasta on tapahtumaan tulossa. Valtteri Gundersby toteaa, että nimiä saattaa vielä tulla, koska Göteborgiin menevät saattavat haluta kombinoida reissuunsa myös Helsingin matkan. Göteborgin kisan kanssa toisaalta on päällekkäin GCT Doha. "Aika tavanomainen tilanne", totesi yleisöstä Tom Gordin. Suomalaisista isoa linjaa tai viittä tähteä menevät maailmancupratsastajat Anna-Julia Kontio ja Jasmin Seppälä-Geerink sekä Jone Illi, Aida Hämäläinen, Anni Hjerpe, Petra Heikkinen ja Marika Rättö. Aura Vasama ei osallistu lainkaan. Estekapteeni Mikko Mäentausta kertoo, että hän hyppäsi Amsterdamissa kaksi viikkoa sitten vielä sillä suunnitelmalla, että myös Helsinkiin tullaan. Tuloskunto ei ollut kuitenkaan toivottu, joten hän päätti siirtää tavoitteen ulkokauteen. Kontio osallistui pressitilaisuuteen etäyhteydellä ja kertoi tienneensä kaiken aikaa, että haluaa takaisin tälle tasolle. "Mutta mulla ei ole koskaan kiire hevosten kanssa", hän kertoi. Cayadina on ollut vasta vähän aikaa, tamma tuli viime keväänä. Sen kanssa on edetty melko rivakasti ja tämä MC-kausi on sille vielä opettelua ja totuttelua."155-150 on alkanut tuntua sille jo mukavuustasolta. Oikealla tiellä ollaan. Maailmancup-luokat ovat sitten taso ihan erikseen, mutta niitäkin harjoitellaan."Seuraava MC-osakilpailu on Bordeaux, jolle matkalle Kontio lähtee huomenna keskiviikkona. Jasmin Seppälä-Geerink kertoi, että kisattu on ja hevoskauppa pyörii. Tiimiin kuuluu appiukko, entinen huippuratsastaja Peter Geerink, aviomies Sander Geerink ja neljä työntekijää, 33 hevosta. Seppälä-Geerink hyppää ennen Helsinkiä vielä Göteborgissa. "Odotamme Horse Show'ta kovasti ja meillä on siellä kaksi suomalaisratsastajaa maailmancup-linjalla", totesi Mäentausta. Viiden tähden muista nimistä kolme Jone Illi, Anni Hjerpe ja Petra Heikkinen hyppäävät GP:n. Yhdessä tähdessä on huomattavasti enemmän suomalaisia."Se tuo ison lisämielenkiinnon, kun pääsee kilpailemaan kansainvälisesti", Mäentausta toteaa.Kouluratsastuksessa nähdään Suomi-Ruotsi "maaottelu", kun Peggy Högsten, Ville Vaurio, Anu Sironen ja Katja Kuokka kohtaavat Martin Ågevallin, Mads Hendeliowitchin, Jeanna Högbergin, Matilda Linderin ja Sofia Möllerin.Tapahtumassa juontava Katja Ståhl odottaa erityisesti huippuratsastajien meet and greet -tilaisuuksia Hevosurheilu Ratsastus -ohjelmalavalla ja muistelee kun itse aikoinaan ensimmäisen kerran kävi Messukeskuksessa näkemässä kuinka "joku Maiju Leminen-Ravanttiakin taitavampi" ratsastaa.Ohjelma täälläStåhl kasvattaa hevosia, mutta myös keppihevosia. Hänet nähdään ehkä myös keppihevosen "satulassa"."Olen aikoini harjanvarresta ja sukasta keppihevosenkin tehnyt."Ståhlilta kysyttiin, ei mikä ole elämän biisi, vaan elämän hevonen, vastaus oli se, jolla on jo toinen borrelioosi meneillään. "Oisko se se?"Rakentaminen aloitetaan 20.2. Hiekan pitäisi olla sisällä maanantaina 23.2. jotta pohja-asiantuntija Oliver Huber pääsee sitä arvioimaan. Vapaaehtoiset tulevat tiistaina 24.2. Hevoset saapuvat keskiviikkona kisaviikolla. Helsinki International Horse Show'n tiedotustilaisuus pidettiin Messukeskuksen Holday Inn -hotellilla. Artikkelia päivitetään.."Asenne päihittää lahjakkuuden" - Leon Thijssen tietää mistä puhuu, sillä on kasvattanut sekä menestyviä ratsastajia että hevosia.Ikäpykälä avasi aikoinaan joukkuepaikan rahakisoihin nuorelle Philipp Schulze Topphoffille, tavalliselle ratsastajalle maatilalta: "Maksamisesta ei tulisi mitään"