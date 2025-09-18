Horze sulkee kaikki myymälänsä Suomessa – siirtyy verkkoon

Vuodesta 2008 Suomessa toiminut hevos- ja ratsastustarvikeliike Horze sulkee kivijalkaliikkeensä Suomessa. Yritys siirtyi vuonna 2018 osaksi saksalaista N&B Holding -yhtiötä, joka puolestaan on amerikkalaisen säätiön tytäryhtiö.Kysyimme päätöksen syitä Horzen saksalaisen omistajan edustajilta. Yrityksen viestintätiimi vastasi, että koska kaikki vähittäiskauppa on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, myös Horze aikoo panostaa siihen entistä enemmän tulevaisuudessa. He kertoivat, että verkossa heillä on mahdollisuus tarjota laajempi ja edullisempi tuotevalikoima asiakkaille. Tavoite on myös edelleen kehittää B2B -yhteistyötä eri kumppaniyritysten kanssa.Tällä hetkellä tarkastelun alla ovat kaikki Horzen kivijalkakaupat 17 Euroopan maassa. Useat niistä suljetaan ja tutkitaan myös mahdollisuutta myydä osa liiketoimintaa uusille omistajille.Kilpailevalla yrityksellä Hipposportilla on iso kivijalkamyymälä Espoon Kilossa. Mitä ajatuksia Horzen kivijalkamyymälöiden sulkeminen herättää Virve Ruutu-Martikaisessa? ”No, täytyy sanoa että mä vähän aliarvioin Horzea kilpailijana kun se aloitti. Sillä kyllä se on ollut meidän isoin kilpailija. Vaikka toki olemme tehneet myös yhteistyötä heidän kanssa”, Ruutu-Martikainen vastaa. Horze kertoo keskittyvänsä pelkästään verkkokauppaan, miten teillä Hipposportilla?”Kyllä me olemme erityisesti tänä vuonna panostaneet vahvasti juuri verkkokaupan kasvattamiseen ja jatkamme sitä edelleen. Mutta hirveän moni on kyllä myös sanonut, että esimerkiksi ratsastusvaatteissa, saappaissa ja muissa haluaa ehdottomasti sovittaa tuotetta ennen ostopäätöstä. Silloin saa kerralla sopivan ja oikean kokoisen tuotteen. Ja sanoisin, että meidän ehdoton vahvuus on henkilökohtainen palvelu, myyjien asiantuntemus. Mehän koulutamme meidän myyjiä koko ajan.”.Velj. Wahlsten ostaa Satula.comin ja ruotsalaisen Sadelmagasinetin