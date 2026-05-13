Hosuli aloitti Poliisissa – virkaurasta toivotaan pitkää

Hevosurheilu Ratsastus on tullut Ruskeasuon poliisitallille tapaamaan poliisin uusinta virkamiestä, kaviokonstaapeli Honsulitia (Hipolit - Clinton II). Kyseessä on virkauransa jokin aika sitten aloittanut 11-vuotias torinhevosruuna, nimetty jo kaverien kesken Hosuliksi*.Vanhempi konstaapeli Jenni Ahomäki, kestikö pitkään löytää Hosuli?"Meillä on tällä hetkellä monta vanhempaa hevosta jotka menevät vaihtoon. Uutta etsittiin lähes puoli vuotta, neljä hevosta ennen Hosulia ei mennyt läpi terveystarkastuksesta."Onko poliisille hankittavilla hevosilla terveys tärkeä kriteeri?"Ihan ykkösasia. Terveys ja luonne. Poliisihevosen työ on hyvin fyysistä ja me ei haluta mitään kertakäyttöhevosia, jotka jonkun ongelman takia pitää laittaa parin vuoden päästä pois. Tavoitteena on, että hevonen kykenee tekemään meillä töitä ainakin kymmenen vuotta."Ahomäki kehuu poliisilaitosta."Poliisilaitos on sitoutunut hoitamaan hevoset hyvin. Aina, jos on tarvis, kutsutaan eläinlääkäri tai viedään hevonen Viikkiin. Siitä ei ole koskaan tarvinnut edes keskustella. Jos on vaivoja, ne hoidetaan aina parhaalla mahdollisella tavalla."Millaista hevosta te haette?"Lähinnä sellaista melko rotevaa ruunaa. Ei liian raskastekoista, ei ylipäätään näitä hirveän raskastekoisia rotuja, koska niiden kaviot ei kestä. Mutta riittävän roteva. Torinhevoset ovat osoittautuneet aika sopiviksi."Moni ihmettelee miksi poliisihevosissa ei ole suomenhevosia?"Sitä kysytään usein. Olisi, jos semmoinen löytyisi. Mutta moni suomenhevonen on aika pieni, meillä toivotaan sitä 170 sentin säkäkorkeutta, ja muutenkin nykysuokit on jalostettu aika silakoiksi. Meillä on tarve vielä toiselle uudelle hevoselle, eli jos jollakin on hyvä isokokoisempi suokki niin sopii tarjota!"Hosuli on nyt liittynyt virkakuntaan. Miten sen ura tästä etenee?"Nyt sen koeaika on ohi ja kaupat on tehty. Hevonen vaikuttaa kiltiltä ja helpolta. Ensin se on saanut olla omissa oloissaan, ja pikkuhiljaa se siirretään ensin rauhallisten kaverien seuraan. Yleensä siirtymä on helppo, hevoset laumaantuvat nopeasti. Meidän Laku, 23, on lauman pomo, komisario, joka opettaa uusille tulijoille miten laumassa ollaan ja eletään. Ruunalauma on aika seesteinen, mitä nyt lauman juniori Petteri joskus innostuu leikkimään. "Ahomäki kertoo, että hevoset tarhaavat laumassa lähes koko päivän. Näin ne ovat rentoja kun lähdetään töihin ja partiomaan."Tavoite on, että ne olisivat rentoja ja tyytyväisiä. Ja ovathan ne, pystyvät torkkumaan keskellä mielenosoitusta", nauraa Ahomaki ja jatkaa: "Suuri yleisö tarkkailee meitä tosi paljon, joskus on kaikenlaista huutelua, siksi on tärkeää että hevosia kohdellaan ja hoidetaan aina hyvin. Ne jaksavat kävellä tai seistä paikallaan maksimissaan 2-3 tuntia, sen jälkeen pitää tauottaa töitä. Koska ne tarhaavat laumassa, ne saavat toisiltaan valtavasti tukea myös työtehtävissä."Teillä on kaikilla pääsääntöisesti nimikkohevoset, kuka saa Hosulin?"Sitä ei ole vielä päätetty, yhdessä keskustellaan jos joku sen haluaa ja tuleeko jotain hevosten vaihtoja muutenkin."Tuore kaviokonstaapeli seuraa haastattelua virkamiehen elkein: rauhallisesti ja omissa ajatuksissaan.* Hosuli on Tove Janssonin luoma mielikuvitushahmo, joka kuvataan Muumipapan urotyöt -kirjassa näin: "Pieni eläin joka hosuu, siis poukkoilee ympäriinsä kovaa vauhtia ja umpimähkään, kaataa kumoon ja hukkaa kaikkea mahdollista." .