Hugo Kogelnig voittaa ja Dominique Hendricks valmentaa.
Hugo Kogelnig voittaa ja Dominique Hendricks valmentaa. Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Hugo Kogelnig ja Vermont taas U25-voittoon Wienissä: "Ne vaan meni"

18 vuotta pian täyttävä Hugo Kogelnig on hevosineen Schönbrunnissa kuin kala vedessä.
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