Estevalmentaja Markku Söderberg, mutta myös kapteeni Noora Pentti ovat loppuvuoden ilman SRL:n leirejä, sillä ne päätettiin peruuttaa huonon taloustilanteen takia, eikä voimassaolevia kapteeni- tai valmentajasopimuksiakaan enää syyskuun jälkeen ole. Noora Pentti valittiin perjantaina HUJO:n uudeksi puheenjohtajaksi.
Estevalmentaja Markku Söderberg, mutta myös kapteeni Noora Pentti ovat loppuvuoden ilman SRL:n leirejä, sillä ne päätettiin peruuttaa huonon taloustilanteen takia, eikä voimassaolevia kapteeni- tai valmentajasopimuksiakaan enää syyskuun jälkeen ole. Noora Pentti valittiin perjantaina HUJO:n uudeksi puheenjohtajaksi.Kuva: Leena Alerini
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HUJO laittoi maajoukkuetoiminnan jäihin loppuvuodeksi – "Pohjattomaan kaivoon laitettiin kansi"

Puheenjohtaja Noora Pentti toteaa, että entisenlaisia sopimuksia ei tulla enää tekemään. On löydettävä kustannustehokkaampia tapoja.
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