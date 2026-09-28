HUJO laittoi maajoukkuetoiminnan jäihin loppuvuodeksi – "Pohjattomaan kaivoon laitettiin kansi"

SRL:n huippu-urheilun johtoryhmässä HUJO:ssa päätettiin, että kaikkien HUJO:n alaisten lajien maajoukkuevalmennustoiminta keskeytetään vuoden loppuun asti. Loppuvuodelle oli suunniteltu useampi kouluratsastuksen leiri ja paraleirit niiden yhteyteen, sekä yksi kenttä- ja esteleiri. Niitä ei pidetä. Syynä on liiton taloudellinen tilanne ja maajoukkuetoiminnan uudelleen organisointi.HUJO:n uusi puheenjohtaja Noora Pentti on Henri Ruosteen kanssa samoilla linjoilla siitä, että yhdenkään ratsastajan ensi vuoden kisasuunnitelmat eivät kärsi siitä, että loka-joulukuussa ei ole maajoukkueleirejä. "Ne leirit eivät ole halpoja pitää", Pentti sanoo. "Eivätkä ne ole tällä hetkellä prioriteetti numero yksi.""Jokainen voi varmasti tämän loppuvuoden valmentautua oman valmentajan kanssa ja käydä vaikkapa rataharjoituksissa."Hän sanoo ihmettelevänsä, jos joku ei tässä tilanteessa ymmärrä lajiliiton tiukkaa taloustilannetta. "Tässä tilanteessa, jossa ei ole voimassa olevia sopimuksia kenenkään maajoukkuetoimijan kanssa, mielestäni on jotenkin hassua nähdä tämä leirien peruuttaminen myöskään kauhean poikkeuksellisena. Samoin ihmetyttää se, että taloustilanteen ymmärtäminen tuntuu näin kovin vaikealta.""Luuleeko joku, että tätä tehdään ilkeydestä tai halutaan pahoittaa ihmisten mieltä? Kun yksinkertaisesti tilanne on se, että ei ole varaa. Lisäksi ei ole vieläkään tiedossa, mitä on tämän vuoden osalta vielä laskuttamatta."Pentti sanoo, että pohjattomaan kaivoon laitettiin nyt kansi. Tilanteessa, jossa loppuvuoden budjetti on jo ylitetty, ja kaikki toiminta on minimoitava.Aiempaa parempi malliUudistukset lajiliiton urheiluorganisaatiossa ovat välttämättömiä, ja niistä on puhuttu jo pidemmän aikaa. "Entisenlaisia sopimuksia me emme tule tekemään", Pentti toteaa. Hän sanoo toivovansa, että saadaan luotua aiempaa parempi malli. "Me katsotaan minkälaiseen toimintaan meillä on varaa ja luodaan työnkuvat olemassa olevien raamien puitteissa. Ratsastajienkin palautteita on kerätty, mutta en ole niitä vielä nähnyt."Lopuksi Pentti sanoo, ettei halua kritisoida kenenkään työtä."Kaikki toimijat ovat osaltaan tukeneet maajoukkuetoimintaa. Mutta sen hintaisena ja siinä mallissa kun se on ollut, se ei enää tule tapahtumaan." .Noora Pentistä HUJO:n uusi puheenjohtaja: "Ykkösasia on satsata lahjakkaisiin nuoriin ja absoluuttiseen huippu-urheiluun".900 000 euroa pelissä – toiminnantarkastaja pyytää siirtämään maajoukkuetoimijoiden sopimuspäätökset uudelle hallitukselle