Estevalmentaja Markku Söderberg, mutta myös kapteeni Noora Pentti ovat loppuvuoden ilman SRL:n leirejä, sillä ne päätettiin peruuttaa huonon taloustilanteen takia, eikä voimassaolevia kapteeni- tai valmentajasopimuksiakaan enää syyskuun jälkeen ole. Noora Pentti valittiin perjantaina HUJO:n uudeksi puheenjohtajaksi. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset HUJO laittoi maajoukkuetoiminnan jäihin loppuvuodeksi – "Pohjattomaan kaivoon laitettiin kansi" Puheenjohtaja Noora Pentti toteaa, että entisenlaisia sopimuksia ei tulla enää tekemään. On löydettävä kustannustehokkaampia tapoja.