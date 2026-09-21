HUJO:lla jäljellä 30 tuhatta euroa – kapteenien pestejä esitetään lopetettaviksi kuun lopussa

Suomen Ratsastajainliiton huippu-urheilun johtoryhmä HUJO kokoontui 21.9. suunnittelemaan loppuvuotta 2026 ja vuotta 2027.

Saatuaan SRL:n hallitukselta kuluraamit ja tiedon budjetissa jäljellä olevista rahoista HUJO esitti, että kaikki syyskuun lopussa katkolla olevat maajoukkuekapteenien ja -valmentajien toimeksiantosopimukset päätetään 30.9.

HUJO pyytää SRL:ltä lisärahoitusta kansainvälisten asiantuntijoiden loppuvuoden palkkioiden kattamiseksi.

Loppuvuoden budjetti laskuttamattomien kuluerien jälkeen on runsaat 30 000 euroa, ja HUJO esittää, että niillä katetaan jo syyskaudelle sovittujen maajoukkueleirien ja syyskuussa kilpailtujen kenttäratsastuksen PM-kilpailujen sovitut kustannukset. Osa summasta kuluu lisäksi tarkemmin määrittelemättömään maajoukkuevalmentaja- ja -kapteenityöhön.

Jatkotyönä ensi vuodelle valmistellaan olympialajien ja parakouluratsastuksen talousarviot ja toimintasuunnitelmat SRL:n hallituksen antamissa puolen miljoonan euron raameissa. HUJO näkee, että maajoukkuetoiminnan ja vuoden 2028 Los Angelesin olympiaprojektin turvaamiseksi tarvitaan lajikapteenit ja vähintään yksi maajoukkuevalmentaja jokaisessa lajissa.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran 25.9..