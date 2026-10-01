Väihkösen viimeisessä HUJO-kokouksessa jaettiin ensi vuoden määrärahat

Satu Väihkönen johti viimeisen HUJO:n kokouksensa johtoryhmän puheenjohtajana 25.9. ja laati siitä myös muistion, joka on sittemmin julkaistu SRL:n verkkosivuilla. SRL hallituksen antama 500 000 euron raami vuodelle 2027 jaettiin neljän lajin kesken alustavasti niin, että este- ja kouluratsastus saivat 170 tuhatta euroa, kenttä- ja pararatsastus 80 tuhatta euroa kumpikin.Käytiin kuitenkin keskustelua siitä, että panostus per urheilija on hyvin erisuuruinen eri lajeissa, joten tähän asiaan tullaan todennäköisesti vielä palaamaan ennen lopullista vuoden 2027 talousarviota ja harkinnan mukaan lajien keskinäistä euro-jakoa muutetaan.Osa kirjauksista on jo vanhentunutta, sillä muistiossa todetaan, että loppuvuoden maajoukkuetoiminnalle haetaan 16 600 euron lisärahoitusta ja puhutaan tulevista maajoukkuevalmennuksista, mutta muistion laatimisen jälkeen SRL:n hallitus viikonlopun aikana päätti, että varojen puutteessa maajoukkuetoiminta keskeytetään loppuvuodeksi kokonaan.Läsnä kokouksessa olivat Jutta Koivula, Pirkko Herd, Henri Ruoste, Kaisa Kähö, Mikko Mäentausta, Noora Pentti, Tanja Takkula, Mette Samuli, Tiina Tarkkala ja Outi Korppoo. HUJO:n vuoden 7. kokouksen pöytäkirja löytyy tältä sivulta