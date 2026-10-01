Satu Väihkönen laati muistion viimeisestä kokouksestaan HUJO:n puheenjohtajana.
Satu Väihkönen laati muistion viimeisestä kokouksestaan HUJO:n puheenjohtajana. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Väihkösen viimeisessä HUJO-kokouksessa jaettiin ensi vuoden määrärahat

Neljä lajia jakaa ensi vuodelle osoitetut puolen miljoonan euron rahat.
Julkaistu
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