HUJO:n jäsen Henri Ruoste kannattaa läpinäkyvyyttä: "Maajoukkuevalmennukset voisivat olla yleisölle avoimia"

Henri Ruosteella, 43, on nyt muutaman kuukauden kokemus jäsenenä SRL:n huippu-urheilun johtoryhmän HUJO:n toiminnasta ja hän sanoo kokemuksen olleen hyvä."Kyllä siinä ihan silmät aukesi sen suhteen miten paljon siellä ihmiset tekee työtä", hän sanoo. Ruoste kiittelee myös HUJO:n kokouspöytäkirjoja, jotka "eivät ole karsittuja versioita", vaan kertovat hyvinkin seikkaperäisesti kokouksessa puhutusta..HUJO 2025Puheenjohtaja:Tom GordinJäsenet:Hallituksen edustaja: Marjukka ManninenUrheilujohtaja: Jutta KoivulaVake:n edustaja: Satu VäihkönenUrheilijoiden edustus: Henri RuosteKansainvälinen asiantuntija: Piia PantsuKokousmuistiot löytyvät täältäValmennukset avoimeksiRuoste esimerkiksi otti esille, että kouluratsastuksen maajoukkuevalmennukset voisivat olla avoimia, eivätkä suljettuja tilaisuuksia. "On aika helppo sanoa, että meillä ei ole mitään syytä olla avaamatta maajoukkuevalmennuksia yleisölle, jos nyt joku haluaisi tulla niitä katsomaan. On eri asia pitää avoin tilaisuus tai järjestää varsinainen yleisötilaisuus, itse en hae, että niissä pitäisi yleisöä erityisemmin viihdyttää, tehdä vaan avoimesti, jotta ihmiset voivat tulla sinne oppimaan hyviltä ratsastajilta. Näkemällä oppii", Ruoste toteaa. Tarkoitushakuinen videointi on olemassa oleva asia, mutta Ruoste ajattelee, että ääriajattelu on ääriajattelua, eikä sitä vastaan kannata yrittää tällä tavoin sulkeutumalla suojautua. "Jokaisella on se megafoni tänä päivänä sosiaalisessa mediassa ja mahdollisuus huutaa sitä omaa asiaansa ja ajaa omaa agendaansa, mikä motiivi siinä ikinä onkaan", hän toteaa."Jos ei ole mitään salattavaa, miksi sitä ei voi sitten näyttääkin? Ja jos sä ajattelet, että kaikki urheiluhevosten kanssa tehtävä on lähtökohtaisesti pahaa, ethän sä sitä ajatteluas halua muuttaa. Mutta miksei joku ääriajattelijakin voisi muuttaa kantaansa, jos pääsisi katsomaan ja keskustelemaan ratsastajien kanssa", hän sanoo.Ruoste toistaa saman minkä on sanonut useasti aikaisemminkin: "Kilparatsastajien intressissä ei ole hevosten pahoinvointi, vaan maksimaalinen hyvinvointi, koska sillä lailla niistä saa hyviä kilpahevosia. Siksi meidän hevoset saa hierontaa, hyvää hoitoa, tarkan ruokinnan, niillä on vesimatot ja SPA:t, ja ne pääsee päivittäin kuivaan ja puhtaaseen tarhaan..."Tiffanys Diamondin (Tailormade Temptation - His Highness) kanssa jätettiin Stuttgart marraskuussa väliin ja Ruoste ajattelee sopivaksi aloitusjankohdaksi Dohan kisat, joissa hän on moneen vuonna alkuvuodesta käynyt. HevoskauppojaMuuten Dortmundin tallissa on käynyt tuuli, sillä sekä vanhempia että nuorempia yhteistyöhevosia Nils Kramerin kanssa on myyty. Näitä kahta selvästi ratavalmiimpi, hienopiaffinen Malaga, jonka Ruoste omisti yhdessä Kramerin kanssa, myytiin hiljattain Patrik Kittelille toisella nimellään Mister Desperados (Desperado – Wynton). Malaga-nimi, jolla sitä Gut Bertinglohissa kutsuttiin, on peruja sen elämästä saksalaisten oripäivien aikaan. "Se on selviö, että ne hevoset, jotka kiinnostaa minua, tuppaavat kiinnostamaan myös asiakkaita", hän naurahtaa. Kauppa Kittelille uutisoitiin isoin otsikoin Eurodressage-sivustolla syyskuun puolivälissä. Mutta se siitä, Ruoste jää odottamaan mitä hänen hyvä ystävänsä Kittel hevosen kanssa saa aikaiseksi. Hevoskauppa on Ruosteen ammatti, joten hän ei myyntejä jää suremaan.Tallissa on kaksi 9-vuotiasta melko valmista, keskenään hyvin erilaista. Ruoste sanoo niitä kutsuttavan nimillä Lins ja De Laurentis. "Toinen on vähän vanhanaikaisempi tyypiltään, korrekti kaikin puolin, mutta wau-faktoria saisi olla enemmänkin. Sen pitäisi olla kaikissa askellajeissa tosi tasavahva." Toinen on melko kuuma, enemmän Ruosteen tyyppinen. "Se on paitsi kuuma, myös hyvin yritteliäs. Jos sen kanssa kaikki menee toivottuun suuntaan, niin sen kanssa on enemmän tulevaisuutta.""Katsotaan jos ja kun ne tulevat radoille. Se voi tapahtua tänä keväänä." .Henri Ruoste, tässä kohtaa