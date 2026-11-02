Punainen tamma Cumbalette kaiverrutti ratsastajansa nimen hopeiseen palkintopystiin

Pääluokka Humu-Pekan muistopalkinto kisattiin Tampereen Niihamassa 130 sentin korkeudella ja voittaja oli Kate Korpela-Juntunen Cumbalettella (Levisonn - Bahiba, Clarimo).Voittajan nimi kaiverretaan kiertävään muistopalkintoon, jossa on ennestään muun muassa jo Christopher Wegeliuksen, Mikael Forsténin ja Anna-Julia Kontion nimet. Humu-Pekan muistopalkinto on Humu-Pekka-nimisellä hevosella 1950-60 -luvulla ratsastaneen Erik Mattsonin lahjoittama iso hopeinen palkintopysti, joka on TRS:n kahviossa näytillä. "Se alkaa olla jo aika täynnä nimiä, vaikka on todella suuri, perinteinen hopeapysti", kertoo Irmeli Heliö TRS:stä. Spesiaali tammaCumbalette on ostettu Jessica ja Veronique Timgreniltä, joiden tallia Korpela-Juntunen takavuosina vuokrasi jonkin aikaa. Sen nimi tarkoittaa sikaria, kuten kaikilla Timgrenien kasvateilla.Korpela-Juntunen ratsutti ensin tammaa jonkin aikaa, ihastui ja osti sen sitten kokonaan itselleen."Tiesin heti kun kolmevuotiaana menin sen selkään, että se on spesiaali."Ratsastaja kehuu hevosensa "aivan sairaan ihanaksi". "Se on oikein tyypillinen punainen tamma. Puree ja potkii, ei tosin mua. Omanlaisena persoona, ja meillä siis vaan synkkaa!"130 alkaa olla mukavuustaso, josta on tarkoitus päästä ensi kaudella jo kohti isompia luokkakorkeuksia, mutta tälle vuodellekin on Ypäjällä vielä yhdet kisat kalenterissa. Itsellään Korpela-Juntusella on kertomansa mukaan rutiininpuutetta, ja se johtuu työstä, joka vaatii paljon, muun muassa tiuhaa matkustamista USA:n Kaliforniaan.Korpela-Juntusella on start up -yritys, joka on luotu hänen kehittelemänsä maaparannuskeksinnön ympärille, joka pienentää kasteluveden tarvetta. Tuotetta voisi hänen mukaansa käyttää maastopalojen estämisessä, joten arvatenkin se kiinnostaa Amerikassa."Me tehdään tästä tutkimusta US Berkeleyn yliopistolla. Ja kyllähän nuo maastopalot ovat ajankohtaisia Euroopassakin."Keksintö syntyi vahingossa ja liittyy tavallaan aiempaan yritykseen, joka markkinoi hevosten villaisia hoitotuotteita. "Meillä oli Jessican kanssa wooldpad-firma, joka on nyttemmin jo myyty edelleen. Mutta siinä silloin mietin, mitä muita hukkasivuvirtoja on ja miten niitä voisi hyödyntää. Keksin tämän ja kerroin sen itseäni viisaammille." Yksi asia johti toiseen ja nyt ollaan tässä.Matka Tampereella oli samalla uuden hevosauton testausmatka."Pimeetä täällä on", Korpela-Juntunen kertoi pysähdyttyään tankkaamaan paluumatkalla. Hän sai kuulla hevosen lopettamiseen johtaneesta tapaturmasta vasta paluumatkalla. Korpela-Juntusen mukaan kisakentän pohja oli asiallisessa kunnossa. Tampereella ratkottiin myös hallimestaruuksia.Veteraanien kultamitalin vei neljän ratsukon luokassa kesällä jo mestaruuden ratsastanut Camilla Segercrantz Coriostrolla. Lasse Jäntti otti Henry J:llä hopeaa. Lapsissa mitalikolmikko on Nelly Aaltonen Million’s Miami Blue, Maiju Laituri Dino de Longpre ja Aada Saarikko Kacharel.Poniratsukkojen hallimestarimitalistit ovat Maiju Laituri Tobar King Helga Huhtasalo Flower ja Sanni Collin Tinkerbell J.Tulokset täällä