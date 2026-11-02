Cumbalette voittamassa Humu-Pekan muistopalkintoa.
Cumbalette voittamassa Humu-Pekan muistopalkintoa. Kuva: Garin Helenius
Ratsastusuutiset

Punainen tamma Cumbalette kaiverrutti ratsastajansa nimen hopeiseen palkintopystiin

Kate Korpela-Juntunen kävi pitkästä aikaa Tampereella kisoissa ja se kannatti.
Julkaistu
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