Hymyssä suin MM-areenalle – Anu Sironen avasi suomalaisten kilpailun prosentein 65,373

MM-kilpailut ovat alkaneet. Anu Sironen ja Ypäjän Fioretto (Fuerst Romancier - Sir Donnerhall) starttasivat ensimmäisenä suomalaisratsukkona paikallista aikaa kymmenen yli yhdeksän. Sironen suuntasi areenalle hymyssä suin, hevosenhoitaja Tiina Sironen jäi jännittämään reunalle. "Sivussa jännittäminen voi olla vielä kamalampi tunne kuin itse kilpaileminen", kommentaattorit Steven Wilde ja Richard Davidson toteavat.Rata alkaa melko tasaisesti. Selostajat antavat kommenttia siirtymisten puhtaudesta, mutta peruuutus saa kehuja. Piaffin ei uskota saavan paljoa pisteitä. Puolessa välissä keskiarvo on noin 6,4 pistettä. "Ratsukko ei suorita tehtäviä täsmälleen oikeissa pisteissä. Mutta meidän on helppo sanoa se täältä käsin. Ratsastaja tietää parhaiten miten toimia kilpailutilanteessa, hän tuntee hevosensa", Wilde ja Davidson sanovat. Sarjavaihdoissa hevosen pää on hieman matala. Laukan aktiivisuus uhkaa pudota toisen piruetin kohdalla, mutta keskiravi saa kehuja tasaisuudestaan. Suorituksen loputtua Sironen hymyilee valtoimenaan ja Fioretto saa paljon kiitosta. Lopullinen tulos on 65,373 prosenttia.Kommentaattorit pohtivat kilpailun tärkeyttä ratsukolle:"Aina ei ole tarkoitus poistua areenalta mitali kaulassa, joskus kyse on kokemuksen hankkimisesta ja siitä, mihin se kokemus voi viedä."Sironen kertoi ratsastuksestaan: ”Sisään kävellessä en ajatellut mitään muuta, kuin mitä Kyra [Kyrklund] oli huutanut juuri korvaan. Että ”pidä se keskustelu yllä sen hevosen kanssa, pidä se elävänä ja muista ratsastaa ja keskittyä joka askeleeseen. Sen verran ehdin tuossa, kun rataa kiersin, vähän vilkaista ja hymyillä tuomareille. Keskittyminen oli lähinnä hevosessa ja siinä ratsastuksessa”, kuvail Sironen hetkeä, jolloin hän ratsasti päästadionille sisään.Tulos oli Sirosen mukaan "semmoinen tähän tilanteeseen aika lailla varmaan optimi". Näin isoista kisoista ei aiempaa kokemusta ole ja hevosella on taipumusta "kyttäilyyn", niinpä SIronen oli "todella tyytyväinen siihen, että kerran hevonen vain yhtä kukkapuskaa säpsähti"..Katso tulokset täältä. .Aachenin MM: Kouluratsastajat ovat tallilla jopa ennen aamukuutta ja povaavat pitkiä päiviä .FEI ottaa käyttöön tekoälypohjaisen häirintäseurannan Aachenin MM-kilpailuissa.MM-kysely: Mitalit Saksalle, Iso-Britannialle ja Sveitsille – myös suomalaisille povataan menestystä