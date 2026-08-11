FEI TV:n kommentaattorit huomasivat Fioretton puuttuvan silmän suorituksen loppupuolella.
FEI TV:n kommentaattorit huomasivat Fioretton puuttuvan silmän suorituksen loppupuolella. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Hymyssä suin MM-areenalle – Anu Sironen avasi suomalaisten kilpailun prosentein 65,373

Ratsukon keskiravi sai kehuja tasaisuudestaan.
Julkaistu
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Anu Sironen
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