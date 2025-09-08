Hypättiinkö Kanadassa kauden vaikein rata? Scott Brash vei ennätyksellisen 1,2 miljoonan dollarin palkintopotin

Kanadan legendaarinen Spruce Meadows juhlisti 50-vuotisjuhliaan masters-viikonlopun yhteydessä, mikä huipentui sunnuntain Rolex grand prix´hin. Kahden kierroksen luokassa oli jaossa palkintorahaa yli 3,5 miljoonaa USA:n dollaria.Venezuelalainen ratamestari Leopoldo Palacios oli rakentanut radan, jonka vaikeus puhutti jo ennen luokan alkua. Esimerkiksi radan molempien kaksoissarjojen puomivalinnat loivat optista harhaa. Radan alussa pysty-okseri -sarjan a-osassa oli ylimpänä musta lankku, ja samanlainen löytyi b-osan okserin keskeltä. Kauempaa katsottuna oli vaikea erottaa esteet toisistaan. Myös pysty-pysty -sarjan punavalkoiset raidat sekoittuivat toisiinsa kauempaa katsottuna.Muutama ratsastaja vetäytyi kilpailusta ennen luokan alkua, kuten USA:n kokenut Laura Kraut.Myös radan enimmäisaika oli tiukka. Ensimmäisenä ratsastanut Donald Whitaker ratsasti nollan hyvässä tempossa läpi radan, mutta sai lopulta neljä virhepistettä yliajasta. Väleihin lisätyt askeleet kostautuivat, kuten myös lähtöpaikka. Hänen jälkeensä ratsastaneet tekivät tiukkoja käännöksiä ja jättivät väleistä askelia pois.Ensimmäinen kierros tarjosi ennakkoarveluista huolimatta huipputasoista esteratsastusta ja toiselle kierrokselle pääsi vain nollaradalla.Ennen toista kierrosta ratamestari Palacios sanoi rakentaneensa vaikean radan ja arveli, että vaikeimmat kohdat ovat viimeisen linjan lisäksi linja puiden alla. Spruce Meadowsin nurmen keskellä on puita, joiden varjoon oli rakennettu trippeli, kuusi tai seitsemän askelta pystylle, josta kolme askelta pysty-okseri -sarjalle.Viimeinen linja puolestaan alkoi massiivisella kahden okserin sarjalla, jonka puomit olivat punaiset ja alla vesimatot. Sarjalta jatkettiin lyhyellä neljän askeleen välillä korkealle pystylle ja rata päättyi pitkään Rolex-okseriin.. Radassa ei ollut mitään helppoa, kuten ei tämän tasoisissa kilpailuissa tulisikaan olla. Rata oli kuitenkin liiankin vaikea, sillä toisella kierroksella ei nähty yhtään nollarataa. Britti Scott Brash BWP-ruuna Hello Jeffersonilla (Cooper van de Heffink - Irco Mena) ja USA:n Kyle King Kayenne Z:lla suorittivat toisen kierroksen yhdellä pudotuksella, joten kisassa nähtiin uusinta heidän välillään.Ensimmäisenä ratsastanut Brash teki nopeahkon nollan, mutta jätti mahdollisuuden Kingille. King eteni uusinnassa huomattavasti nopeammin kuin Brash, mutta ahnehtiminen kostautui ja Kanada-lankkuesteen pudotus pudotti ratsukon toiselle sijalle. Kisan kolmanneksi ratsasti Sveitsin Steve Guerdat, joka sai pudotuksen lisäksi yhden virhepisteen yliajasta Vernad de Cerisyllä.Kisan kovin ennakkosuosikki oli Sveitsin Martin Fuchs, joka voitti Spruce Meadowsissa GP:n sekä 2023 että 2024. Lisäksi hän oli Rolex grand slam contender eli oli voittanut edellisen, Aachenin Rolex GP:n. Toisella kierroksella kuitenkin Fuchsille ja Leone Jeille tuli virhearviointi jo ensimmäisellä esteellä. Hevonen hyppäsi askelta liian aikaisin ja päätyi okserin sekaan ja kaatui. Kumpikaan ei onneksi loukkaantunut rytäkässä.Brash kuittasi voitostaan ennätyksellisesti yli 1,2 miljoonaa USA:n dollaria. King sai toisesta sijasta yli 735 000 dollaria ja Guerdat kolmossijasta yli 550 000 dollaria.Spruce Meadows kuuluu Rolex grand slam -sarjaan, jossa kolme peräkkäistä osakilpailua voittanut ratsastaja voittaa grand slamin ja miljoonan euron bonuksen. Toistaiseksi grand slamin on onnistunut voittamaan vain Scott Brash. TuloksetKatso video täältä.Spruce Meadowsin Rolex grand prix´ssa jaossa kaikkien aikojen rahapotti