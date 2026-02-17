Hyvää hevosen vuotta! Hurjan ja tulisen oriin vuosi alkaa

Hevosen vuonna syntynyt ihminen on kiinalaisen horoskoopin mukaan energinen, impulsiivinen ja karismaattinen. Eikä tässä vielä kaikki, sillä tänä vuonna eletään harvinaista erikoisvuotta.

Hevosen vuosi toistuu joka 12. vuosi, mutta tulihevosen yhdistelmä (hevonen, yang ja tuli) toistuu vain kerran 60 vuodessa. Hevosen elementti on luonnostaan tuli, ja joka kuudeskymmenes vuosi sen elementti korostuu, kun siihen liittyy taivaallinen tuli. Tämä johtuu siitä, että maallisiin merkkeihin yhdistyy tietyn syklin mukaisesti yksi taivaallinen runko ja se on tänä vuonna tuli.

Taivaalliset elementit ovat puu, tuli, maa, metalli ja vesi. Lisäksi taivaalliseen elementtiin liittyy aina jompi kumpi kiinalaisen filosofian toisiaan täydentävistä voimista maailmassa: feminiininen ja pehmeä yin tai maskuliininen ja kuuma yang, joka liittyy hevoseen luonnostaan.

2026 on yang-tulen vuosi, mikä tuo mukanaan voimakkaan ja kirkkaan keskipäivän auringon: tulihevosen, villin oriin.

Kiinalainen horoskooppi koskee vain ihmisiä, mutta voimme kuvitella, minkälaisia ovat tänä tulihevosen vuonna syntyneet hevoset! Viimeksi niitä syntyi vuonna 1966 ja seuraavan kerran vuonna 2086.

Selittääkö kiinalainen horoskooppi vuonna 1966 syntyneen jalostusjätti Almé Z:n (Ibrahim - Ultimate) uskomattomat periyttäjän lahjat?

Viimeksi, kun oli hevosen vuosi, eli vuonna 2014 syntyi puuhevosia, jotka ovat tulihevosia hieman lempeämpiä, mutta hyvin luovia.

Milloin viimeksi mikäkin?