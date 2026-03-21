Poniratsastaja Iida-Sofia Alasuutari hyvin menneestä kaudesta: "Olen vaan treenannut ahkerasti"

Espanjan CDI Sunshine Tourilla kouluratsastuksessa kilpaillut Iida-Sofia Alasuutari, 15, teki perjantaina ponien henkilökohtaisessa ohjelmassa Praest's Cameolla (Concorde – Palomino) oman ennätystuloksensa 69,7 prosenttia.Hän asuu perheineen talvikaudet Espanjassa, paluu Suomeen on vuorossa toukokuun puolessa välissä. Ratsastaja käy Aurinkorannikon suomalaista koulua.Sinulla on ollut koko kauden nousujohteinen tulostaso?"Olen vaan treenannut ahkerasti. Valmentajani on Antonio Serrano Silva, ja käyn hänellä joka päivä", Alasuutari kertoo. Ponista hän kertoo, että se on "enemmän hidas kuin kuuma", mutta sen vahvuus on tasapainoisuus radalla.. Alasuutari on saanut myös toisen ponin, 13-vuotiaan Caton ja hänellä on myös hevonen junnuvuosia ajatellen, San Gallen.Ennen Suomeen paluuta Alasuutari kilpailee ponillaan vielä Madridin kansainvälisessä koulukisassa. Matka Suomeen alkaa sieltä suoraan."Poni saa vähän levähtää ennen SM-kisoja."Maajoukkuevalmentaja Marko Björs pitää tiiviisti yhteyttä Alasuutariin: "On hienoa, että perhe satsaa lajiin ja Ida tekee tosi ahkerasti töitä! Heidän kaikki valmennus- ja kilpailusuunnitelmansa ovat esimerkillisiä."Myös Suomen Joanna Robinson starttasi kisoissa. Hän oli Glamouralinella GP:n 14. prosentein 64,6 ja GP specialissa sijalla 8 prosentein 65.