Iida-Sofia Alasuutari loisti Madridissa – maanantaina edessä on 4300 kilometriä

Alasuutari osallistui Madridissa Las Cadenasin ratsastuskeskuksessa järjestetyihin kansainvälisiin CDI3* -kisoihin nyt toista kertaa. Koko talven Espanjassa treenannut Alasuutari voitti yhden luokan ja sijoittui toisessa luokassa toiseksi uudella ponillaan Cato (Charivari – Wolkenstein II), sekä sijoittui toiseksi vanhalla kilpakumppanillaan Praest's Cameo (Concorde – Palomino). Prosentit olivat 67,5 ja 67,8 ja küristä 71,2.”Hyvin on mennyt ja huomenna lähdetään ajamaan kohti Suomea. Ponit matkustaa Marcel Jordanilla. Praesthan vetää aina tasaista tulosta. Cato on ollut minulla vasta kaksi kuukautta, sitä en vielä osaa niin hyvin ratsastaa, se vaikutti väsyneeltä toisena päivänä”, Alasuutari kertoi. Hänen isänsä Mika lisää:”Ida vähän harjoitteli uudella ponilla kv-kisoissa!”Sinulla on jo hevonenkin, ponien lisäksi?”Kyllä, San Gallen, se on tosi herkkä, ostettiin se täältä Espanjasta. Se jää tänne kesäksi, alan treenata sillä enemmän syksyllä kun taas palataan Espanjaan. Valmentajani Antonio Serrano Silva ratsastaa sitä kesän.”Olette asuneet jo monta talvea Espanjassa ja käyt koulua siellä?”Talvet Espanjassa ja kesät Suomessa. Menen syksyllä ysille ja varmaan sitten lukioonkin täällä.”Entä tämä vuoden tavoitteet?”SM-kisat, PM-kisat ja toivottavasti EM-kisatkin. Kvaalit meillä on, kahdesta kv-kisasta yli 66 prosenttia.Entä miten isä-Alasuutarin talvi on mennyt?”Hyvin, paitsi että täällä on satanut talvella varmaan enemmän kuin koskaan! Ja kun täällä ei ole maneeseja, ja kentätkin välillä ihan löllyä. Mutta hyvin on Iida pärjännyt. Huomenna maanantaina lähdetään ajamaan kohti kotisuomea, matkaa on 4300 kilometriä. Kaikessa rauhassa ajellaan, lauantai-iltana ollaan Naantalissa ja siitä sitten vielä kotiin Keminmaalle”, päättää Mika Alasuutari.Maajoukkuevalmentaja Marko Björs on seurannut ratsastajaa: "Iida-Sofia on tosi kova tekemään töitä ja pyrkii tavoitteellisesti koko ajan parantamaan tuloksiaan. Hänellä on erinomainen valmennus- ja kilpailusuunnitelma ja valmentajanaan huippuvalmentaja Antonio Serrano Silva. Tänä vuonna hänen tavoitteenaan ovat SM-, PM- ja EM-kisat, ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ne ovat kaikki hyvinkin mahdollisia."Sunnuntain kür-luokan tulos täälläTorstain kaksoisvoittotulos täällä.Poniratsastaja Iida-Sofia Alasuutari hyvin menneestä kaudesta: "Olen vaan treenannut ahkerasti".Kouluratsastaja Matilda Schmechelin tuumaustauko: "Antaa muiden olla nyt etujoukoissa"\n\n