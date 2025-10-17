”Ihan rauhassa se oli odotellut pelastajia” – puhelu kotitallilta ehti säikäyttää Tiia-Liisa Saarisen

Esteratsastaja ja valmentaja Tiia-Liisa Saarinen on itse Ypäjällä kilpailemassa, kun hän eilen sai kotitalliltaan Oulun Haukiputaalta ikävän puhelun.

”Tallityöntekijä soitti, että mun Bambi eli Con Amor (Concreto – Wisconsin v.d. Cruyenvelden) oli päättänyt hypätä tarhasta pois, mutta hyppy ei ollutkaan riittänyt ja se oli jäänyt siihen aidan päälle. Siellä oli otettu hevosia sisään, ja vaikka Bambi ei ollut jäänyt viimeiseksi, se kuitenkin oli päättänyt lähteä kaverien kanssa. Ei siinä sitten muu auttanut kuin kutsua palokunta, meillä on niin vahvat rautaputket aitoina, ettei niitä kukaan muu saa poikki.”

Hevonen ei kuitenkaan hätääntynyt?

”Ei kuulemma, ihan rauhassa oli odotellut pelastajia, eikä ollut moksiskaan kun palokunta leikkasi niitä rautaputkia poikki. Mutta se onkin tosi kiva ja fiksu 7-vuotias tamma.”

Vaikuttaa siltä, että tulevaisuuden estehevonen ei tilanteessa loukannut itseään.

”Sen olisi itse asiassa pitänyt olla myös mun kanssa täällä Ypäjällä kisoissa, mutta se on pienellä saikulla. Ollaan menty vasta 110cm luokkia kun se on vähän jäljessä kun teki varsan.”

Pelottava tilanne päättyi onnellisesti. Toivottavasti näemme Con Amoria paljon radoilla, kun hyppyhaluja hevosella selvästikin löytyy.