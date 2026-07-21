Tällä kertaa Kari Nevala kannustaa suomalaisia etänä.
Tällä kertaa Kari Nevala kannustaa suomalaisia etänä. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

"Seura tekee kaltaisekseen" – ikäluokkien EM-kisat kasvattavat tulevaisuuden huippuja

Jone Illi toivoo hyviä tuloksia tulevalta viikolta.
Julkaistu
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esteratsastus
Kari Nevala
Jone Illi
ikäluokkien EM-kilpailut
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