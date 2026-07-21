"Seura tekee kaltaisekseen" – ikäluokkien EM-kisat kasvattavat tulevaisuuden huippuja

Ikäluokkien EM-kilpailut ovat alkaneet lämmittelyluokkien parissa."Mun hevonen tuntui hyvältä. Sanin warm up oli freesi, sisko ratsasti hyvin. Selkästi hevosen pieni tauko on tehnyt hyvää. Meillä on pitkä viikko luvassa”, nuorissa ratsastava Jone Illi toteaa.Illin sisaruksia valmentanut Kari Nevala aikoo seurata kilpailuja tiiviisti, tosin etänä.”Molemmat ovat olleet valmentautumassa Beerbaumilla koko kesän. Sani palaa Suomeen kisojen jälkeen, työt jatkuvat. Vaikka Jone on siellä vielä toistaiseksi, se ei muuta meidän historiaa. Välillä ollaan keskusteltu etänä, vaikka aktiivinen valmennus tapahtuukin Saksassa”, hän toteaa.Ikäluokkien arvokisat nähdään usein reittinä kansainväliselle kilpauralle tai jopa polkuna olympialaisiin. Nevala toteaa, että teknisen taidon lisääntyminen ja motoriikan kehittyminen on voimakkainta nuoressa iässä."Kun ratsastaja pääsee kilpailemaan ikäistensä parhaimmistoa vastaan, se motivoi työskentelemään koko vuoden huolellisesti. Seura tekee kaltaisekseen: jos kilpailee kovimpia vastaan, oma taso nousee. Kun katsoo edellisvuosien voittajalistaa, löytyy nimiä, jotka myöhemmällä iällä ovat menestyneet kv-kisoissa. On monia, joiden tie vie olympiavoittoihin. Mutta siihen vaikuttaa monta asiaa, kaikilla ei tietenkään käy niin", valmentaja kertoo. "Ylipäänsä nämä arvokisat ovat nuorille kauden kohokohta. Tänne tullaan valmiina, ja halutaan tehdä hyvää tulosta. Nämä ovat merkityksellisiä ja mieleenpainuvia hetkiä", Illi komppaa. Menestykseen ja ikäluokkien EM-kilpailuissa pärjääminen vaatii myös laadukkaan hevosen.”Jos haluaa menestyä nuorissa, pitää kolmen tähden 140-luokat olla jo rutiinia. Mielestäni ikäluokista puhutaan yleensä liian kevyesti", Nevala pohtii. .Henkinen vahvuus ratkaiseeNevala kehuu Illejä henkisesti vahvoiksi kilpailijoiksi.”Tämä ei ole heille mikään uusi paikka. Toki tulokset on päivän kunnosta kiinni, pitää jaksaa viisi kierrosta ja taso on kova."Mitä mentaalinen ja henkinen vahvuus tarkoittaa?”Se on sitä, että pää pysyy kylmänä. Paineen alla ratsastaja latautuu keskittymään, eikä tekemisestä tule hermostunutta tai ylivirittynyttä. Sellainen kupla, flowtila."Osaaminen kehittyy rutiinin ja kokemuksen avulla, mutta joskus mentaalinen vahvuus voi riippua yksilön temperamentista.”Toisilla se tulee enemmän luonnostaan, toisilla vähemmän", valmentaja sanoo.Illin tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä tulos:”Meillä on ollut hyvä kausi. On vaikeaa lähteä veikkaamaan voittajaa, mutta uskon, että me voidaan saada hyvä tulos.”Nevala seuraa mielenkiinnolla, miten ikäluokat kehittyvät tästä eteenpäin.”Meillä on vahva, hyvä porukka. Monia ensikertalaisia, jotka varmasti kehittyvät ensi vuodelle, paljon hyvää potentiaalia. Kun aikaa kuluu, tästä porukasta saadaan hyvä seniorijoukkue. Mutta buumin pitää säilyä, tämä ei saa jäädä vain yhteen aikakauteen."Suomessa laskeneet lähtijämäärät huolestuttavat valmentajaa."Tarvitsemme ison massan löytääksemme kaikki parhaat yksilöt", valmentaja päättää. .Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut lähestyvät, Illit tähtäävät finaaliin.Kari Nevala haluaa rutiinit kuntoon, mutta enää valmennettavia ei höykytetä