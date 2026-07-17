Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut lähestyvät, Illit tähtäävät finaaliin

Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut käydään pian Hagenissa Saksassa."Nyt on semmoinen tilanne, että meidän kaikki junnut ovat olleet pitkään ulkomailla: Saksassa, Belgiassa, Itävallassa ja Hollannissa", valmentaja Markku Söderberg aloittaa.Junioreissa kilpailevat Sani Illi, Aida Hämäläinen, Hugo Kogelnig, Saara Kojola sekä Veera Salminen. Yhteyttä on pidetty videoiden ja puhelujen välityksellä. "On näyttänyt hyvältä. Kaikki ratsukot ovat hyvässä kunnossa. Jos kaikki menee hyvin, voimme odottaa vähän menestystäkin", valmentaja kertoo. Söderberg kehuu Jone Illin ja Celtas Quillianin tämän kevään tuloksia. Lisäksi Alina Salo on tehnyt hyvää tulosta PM-kisoissa Da Vincin kanssa. "Myös lapset, Annika Grönroos ja Isabella Therman ovat valmistautuneet hyvin. On mennyt kivasti", Söderberg kertoo. EM-viikko alkaa sunnuntaina eläinlääkärin tarkastuksella. Maanantaina on mahdollisuus osallistua lämmittelyluokkaan, mutta oikeat karsintaluokat alkavat vasta sen jälkeen: tiistaina lapset ja nuoret, keskiviikkona junnut. Lasten finaali käydään lauantaina, nuorten ja junioreiden sunnuntaina. .Sanna Illi korostaa mentaalisen valmentautumisen merkitystä”Meidän tavoitteenamme on päästä finaaliin. Jos siihen pisteeseen päästäisiin, se olisi hieno juttu”, kertoo myöhään keskiviikkona Saksaan saapunut Sanna Illi.Illin mielestä Sanin molemmat hevoset vaikuttavat hyppäävän hyvin. Arvokisoihin valmistautumisessa on oma jännityksensä.”Mestaruuskisoihin on erilainen latautuminen, sehän on ihan selvä. Mutta hevosten valmistelu ei muutu.”Viime vuosina myös mentaalisen valmentautumisen merkitys on noussut vahvasti esiin. Illi on pohtinut mentaalivalmennukseen tutustumista tai jopa alalle kouluttautumista.”Sitä ei vielä tule maajoukkueelta. Muissa maissa on automaatio, että jo nations cupista alkaen on omat eläinlääkärit ja mentaalipuolen valmentajat. Juttelin juuri Saksan joukkueen kanssa, ja siellä valmistautuminen on enemmän hallussa!”.Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut Hagen, SaksaNuoretJone Illi – Celtas QuillianAlina Salo – Da VinciJunioritAida Hämäläinen – HurbySani Illi – Kasilias EAS SHO ZHugo Kogelnig – Vermont 2Saara Kojola – Quartz van de HeemstedeVeera Salminen – KandinskyLapsiratsastajatAnnika Grönroos – GigantIsabella Therman – Berdien ZJoukkueenjohtaja: Noora PenttiValmentaja: Markku Söderberg.Illin oppivuodet: "Aiomme jatkaa kovaa".Hugo on isä Fritz Kogelnigille kuin pikkuveli – GP-sijoitus Latviassa, seuravaksi viittä tähteä Itävallassa