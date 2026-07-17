Sanna Illi saapui Saksaan myöhään keskiviikkoiltana. Kuva: Leena Alerini

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Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut lähestyvät, Illit tähtäävät finaaliin

"Jos kaikki menee hyvin, voimme odottaa vähän menestystäkin", toteaa valmentaja.