Sanna Illi saapui Saksaan myöhään keskiviikkoiltana.
Sanna Illi saapui Saksaan myöhään keskiviikkoiltana.Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut lähestyvät, Illit tähtäävät finaaliin

"Jos kaikki menee hyvin, voimme odottaa vähän menestystäkin", toteaa valmentaja.
Julkaistu
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