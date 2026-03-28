Illien hevosauto suuntaa Saksaan, paluupäivää ei vielä päätetty

Illien kesä Myrkyssä on kiireinen. Siellä järjestetään heinäkuussa esteratsastuksen Joukkue-SM kilpailut, Suomenhevosten mestaruudet, ja heinäkuun lopulla esteiden Pohjola GP-osakilpailu. Elokuussa on vuorossa kouluratsastuksen Pohjola GP-sarjan finaali ja toki pitkin kautta myös monet aluekisat.

Ratsastuskoulu pyörii hyvin ja Kristiinankaupungissa aloittanut suomen- ja ruotsinkielinen lukion ratsastuslinja vetää hyvin oppilaita, jotka treenaavat Myrkyssä. Osalla on mukanaan oma hevonen, osa ratsastaa Illien hevosilla.

”Meillä on muun muassa täällä Sofia Granat kolmen hevosensa kanssa treenaamassa, hän käy Kristiinankaupungin lukion ensimmäistä luokkaa.

Pojastaan Jone Illistä äiti toteaa, että ”se on siellä Keski-Euroopassa, ei tule varmaan enää ikinä Suomeen”.

Sanna Illi kertoo, että he ovat lähdössä ensi viikolla Sanin kanssa Saksaan Jonen luo ja muutenkin kilpailemaan.

”Saatiin vuokrata Sonja Leschin hevosautoa, ja mukaan lähtee näillä näkymin ainakin Its Me G ( Eldorado van de Zeshoek- Heartbreaker), Henriette He'Las (Cascano – Caretino) ja Isabel Lady M (Mylord Carthago – Indorado), ehkä vielä joku.”

Lähdettekö pitkäksi aikaa?

”En yhtään osaa sanoa”, nauraa Illi ja jatkaa: ”Viime vuonna oli tarkoitus olla kaksi viikkoa ja oltiin kaksi kuukautta. Että en nyt sano mitään!”