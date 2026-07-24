Jone Illi ja Celtas Quillian Hagenin radalla.
Jone Illi ja Celtas Quillian Hagenin radalla. Kuva: Stefan Lafrentz
Ratsastusuutiset

Hagenin EM4: Illin neljä virhepistettä kasvattivat eroa kärkeen, mutta finaalipaikka säilyi

Suomen juniorijoukkue valmistautuu lauantain joukkuefinaaliin, pronssimitalipaikkaa puolustaen.
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