Hagenin EM4: Illin neljä virhepistettä kasvattivat eroa kärkeen, mutta finaalipaikka säilyi

Neljäntenä EM-kisapäivänä nuorten ratsastajien henkilökohtaisen kilpailun kolmannella kierroksella vain yhdeksän ratsukkoa teki nollatuloksen, eikä yksikään ratsastajista ollut suomalainen."Se oli reiän isompi, vaikea rata. Aika delikaatti, usea ratsukko teki virheitä", joukkueenjohtaja Noora Pentti kertoo. "Mukavan haastava rata, paljon tekemistä", valmentaja Markku Söderberg lisää.Jone Illi ja Celtas Quillian saivat puomin, ja yhteispistemäärä nousi nollaa hipovasta 0,86:sta 4,86 pisteeseen. Ratsukon sijoitus on kahdeksas, eli Illi pääsee sunnuntain finaaliin, mutta mitaleille pääseminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. "Urheilussa pitää lähtökohtaisesti tehdä itse niin hyvää tulosta, että se riittää. Toki toivon, että Jone nousee sunnuntaina tuplanollalla mitaleille. Se on täysin mahdollista, mutta vaikeaa. Uskoa ei kuitenkaan pidä menettää", Pentti sanoo. Illin ja Scottin pudotus johtui pienestä hipaisusta. Söderberg kertoo Illin olleen pettynyt radan jälkeen:"Urheilijoilla on halu pärjätä. Kun tulee virheitä, he tulevat radoilta pettyneenä. Olisi hölmöä, jos niin ei olisi – kyllä urheilijan kuuluukin olla pettynyt. Mutta siihen tunteeseen ei pidä jäädä kylpemään ja rypemään. Sitten ainakin tiedetään, mitä pitää treenata ensi kerralla. Tuuri ei ollut tällä kertaa meidän puolellamme. Jollain muulla puomi olisi voinut vaikka jäädä ylös."”Jone oli harmissaan kuten me muutkin. Pettymystä saa olla, mutta on oma taitonsa kääntää katse eteenpäin ja oppia virheistä, ei masentua niistä. Sunnuntaina on päivä uusi, ja Jone lähtee supermotivoituneena sunnuntain finaaliin”, Pentti komppaa.Alina Salo ja Da Vinci saivat jälleen 12 virhepistettä, ja nuori ratsastaja jäi sijalle 64 pistein 32,28. Koska finaaliin otetaan 30 parasta ratsukkoa, Saloa ei nähdä finaalissa. ”Alinan kohdalla henkilökohtainen finaali ei ollut enää ulottuvilla, mutta hän ratsasti silti hyvin. Vaikka Alinalla ja Da Vincilla on takanaan pitkä yhteistyö, parannettavaa riittää – se on radalla niin hektinen hevonen. Ratsastus on laji, jossa riittää ikuisesti hiottavaa ja parannettavaa", Pentti kertoo. Kuten viimeksi, kaksi pudotuksista tulivat sarjaesteillä, yksi oli vesiesteen hipaisu."Noin pitkiä vesihautoja – ja vesihautoja ylipäänsä – pääsee treenaamaan Suomessa vain harvoin. Yleisö ei edes huomannut virhettä, mutta tuomari huomasi. Virheet eivät olleet isoja ja Alina ratsasti kivasti", Söderberg kuvaa. .Myöskään lapsiratsastajien tulokset eivät yltäneet 30 parhaan joukkoon. Isabella Thermanin sijoitus jäi 65:ksi yhteispistein 16,55 ja Annika Grönroosin sijoitus 67:ksi pistein 18,59.”Lapsiratsastajien kohdalla oli jo aika selvää, että finaalipaikka on vaikea saavuttaa. Kuten sanoin, urheilussa ei pidä lähteä siitä, että toivottavasti muilla menee huonommin", Pentti kertoo. "Se oli tuhti ja haastava 130-rata. Kumpikaan lapsista ei tehnyt isoja virheitä, ne olivat pieniä pudotuksia", Söderberg lisää. Therman ja Berdien Z pudottivat yhden puomin, ja Grönroos ja Gigant saivat 12 virhepistettä. Molemmat ratsukot olivat EM-kilpailujen ensikertalaisia. "Annikalla olisi ehkä ollut mahdollisuus finaalipaikkaan puhtaalla suorituksella. Gigant on kuitenkin jo aika vanha, kisannut alkukesästä PM-kisat ja mennyt tällä viikolla monta rataa. Se oli jo aika tyhjä, ja ratsukko teki muutaman huolimattomuusvirheen. Isabellalla oli hyvä rata, mutta pystysarjalla tuli puomeja, minkä jälkeen viimeinen linja oli hektinen. Molemmat saavat kuitenkin olla ylpeitä tekemisestään. He saivat tärkeää kokemusta: näkivät tämän tason ja pääsivät tekemään monipäväsitä kilpailua", joukkueenjohtaja kehuu. Lauantaina kilpaillaan junioreiden joukkuefinaali. Tällä hetkellä Suomen joukkueen edustajat Hugo Kogelnig, Aida Hämäläinen, Sani Illi ja Veera Salminen ovat kiinni joukkuepronssissa. ”Juniorit ovat hyvällä mielellä, hevoset on ratsastettu sileällä ja ne näyttivät virkeiltä. Huomenna tehdään niin hyvin kuin osataan", valmentaja sanoo.”Lähden huomiseen luottavaisesti. Tänä vuonna junnujen taso on kova, ja meidän juniorimme ovat itse ansainneet tuloksensa. En näe mitään estettä sille, etteivät he voisi huomenna onnistua. Sanoin heille kaikille, että nyt pitää uskoa itseensä. On ainutlaatuinen tilaisuus päästä ratsastamaan EM-kisamitalista – se itsessään on jo suuri saavutus", Pentti kehuu. Tällä hetkellä joukkuekilpailua johtaa Saksa pistein 5,30 ja toisella sijalla on Hollanti pistein 8,71. Suomen pisteet ovat 9,08. ”Me ei anneta ilmaiseksi pois kolmatta sijaa. Puolustamme sitä ja teemme kaikkemme, että saamme nollia. Se on tavoitteemme”, Söderberg päättää..Sunnuntaina käydään junioreiden ja nuorten ratsastajien henkilökohtainen finaali..Katso nuorten ratsastajien tulokset täältä. Katso lapsiratsastajien tulokset täältä.