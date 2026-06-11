Jone Illi kertoo oppivansa joka päivä jotakin uutta. Kuva: Anu Leppänen

Ratsastusuutiset

Illin oppivuodet: "Aiomme jatkaa kovaa"

Suomeen Jone Illiä ei vedä mikään muu kuin korkeintaan perhe. Saksassa hän oppii joka päivä jotain uutta. Niinpä sieltä ei halua tulla pois.