Illin oppivuodet: "Aiomme jatkaa kovaa"

”Hyvää kuuluu. Arki on kiireistä, hevosia on paljon, kisoja on paljon”, Jone Illi vastaa maanantaina klo 15.30 Saksan aikaa Thedinghausenista.Ratsastaja on hyvillä mielin Drammenin nations cup -viikonlopun alla: hevoset ovat iskussa ja kulkeneet hyvin. Takana on hieno ja opettavainen kevät. ”Olen kyllä tyytyväinen. Nations cup -debyytti on tehty, ja kisoissa on tullut menestystä. Mulla on käytössä hyviä hevosia, joita voin ottaa mukaan kv-kisoihin. Lisäksi täältä löytyy paljon kivoja nuoria hevosia, joiden kanssa työskennellä. Opin joka päivä uutta.” Drammenin kisojen jälkeen katse kääntyy nations cupin semifinaaleihin. ”EM-kisatkin lähestyvät kovaa vauhtia. Sinne ollaan tietenkin valmiita. Sen jälkeen suunnitellaan lisää kv-kisoja. Aiomme jatkaa kovaa”, Illi kertoo suunnitelmistaan.Arki on ja pysyy kiireisenä. ”Totta kai olisi kivaa käydä katsomassa kisoja Suomessa, mutta ei minulla kyllä ole liikaa aikaa. Toisaalta en koe tarvettakaan pitää paljoa vapaapäiviä.”Kovin pitkäaikaisia suunnitelmia ei ole tehty, mutta elämä pysyy Keski-Euroopassa, eikä Suomeen palaaminen ole osa lähitulevaisuutta. ”Viihdyn täällä, haluan todellakin pysyä ulkomailla. Kaikki on sujunut tosi hyvin, ja toivon, että pystyn pysymään täällä mahdollisimman pitkään. En tiedä, tarvitseeko Suomeen palata pitkään aikaan. Perhettä olisi toki kivaa nähdä enemmän, mutta muuten minulla ei ole siellä mitään, mikä vetäisi takaisin.” Illin oppivuodet jatkuvat ja varusmiespalvelusta on lykätty. Illi kerto hakevansa vuoden päästä urheilujoukkoihin. .10.–14.6. Esteratsastus, CSIO3* NC EEF Drammen, NORJone Illi – Celtas Quillian, Chadera Rouge PS, Lucky Diamant van den Heezerenbosch / I´m Blue, Campsite PS Niclas Aromaa – Cascalinus 193, LaolaAnnina Nordström – Fuzhou, Lazzaro Star / Untouched RV ZAura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de RiverlandLaura Aromaa – San Lagos DiarosaHanna Nordström – Iprimero / Johnny Boy .Mitä Markus tekisi?\n\n