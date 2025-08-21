Inkeri Laiho ja Nelli Pekkarinen junioreiden ja nuorten kenttäEM-kisoissa: "Nyt odotetaan ehjiä ja hyviä suorituksia"

”Hevoset matkustivat tänne maanantaina ja molemmat ovat virkeitä. Eiliset eläinlääkärintarkastukset sujuivat hyvin, ja molemmat ratsukot saivat huomiselle toivomansa lähtöpaikat. Eli toistaiseksi kaikki on mennyt niin kuin on toivottu”, kenttäratsastuksen maajoukkuevalmentaja Sanna Siltakorpi aloittaa.Nuorten ja junioreiden kenttäratsastuksen EM-kilpailut starttaavat huomenna Puolassa, Strzegoissa. Inkeri Laiho ja Ewan Stone eli Pulla (Lunnalyckan's Artist - Emfatyk ox) kilpailevat junioreiden kahdessa tähdessä, Nelli Pekkarinen ja Avoca Alchemist (Kings Master – Frankfort Boy) nuorten kolmessa tähdessä.Ratsastajat ovat kävelleet maaston jo pariin otteeseen.”Kakkosen maasto vaikuttaa hyvältä, sopivan tekniseltä. Rata on meidän ponille sopiva – ei liian rajuja tehtäviä, eikä mitenkään spooky. Täällä on aina tosi kivat radat, vaikka olisi teknisesti vaikeitakin”, Inkerin äiti Katariina Laiho kertoo.”Maasto on tosi kiva, tehtävillä on paljon eri vaihtoehtoja. Hevosellahan ei ole maastossa mitään ongelmaa, kunhan vain minä olisin kartalla”, Pekkarinen pohtii.Tällä hetkellä ratsastajat tekevät viime hetken valmisteluja perjantain koulukokeisiin. Suomalainen ratsuponi Pulla on Laihon mukaan iskussa EM-viikonloppua varten, Pekkarisen ruuna on vielä turhankin virkeä. ”Pulla on niin professori, se on palautunut hyvin. Aiemmin viikolla se on ridattu pyöreäksi ja hyväksi, tänään alkuillasta valmistellaan vielä huomista”, Laiho kertoo.”Hevoseni on liiankin virkeä, mutta onhan tämä positiivinen ongelma – mieluummin näin kuin että hevonen olisi todella väsynyt matkustamisen jälkeen. Mutta nyt pitää saada vireystasoa alas ennen koulukoetta”, Pekkarinen sanoo..Molemmat ratsastajat ovat kilpailleet ennenkin EM-kisoissa.”Inkeri on kilpaillut ponilla ja Nelli junnuissa. Eli molemmat hyppäävät ensimmäistä kertaa näissä kategorioissa. Nyt lähtökohtaisesti odotetaan ehjiä ja hyviä suorituksia ja haetaan kokemusta”, Siltakorpi kertoo odotuksistaan.Ratsastajien odotukset ovat linjassa maajoukkuevalmentajan kanssa.”On hienoa, että Inkeri pääsee kilpailemaan täällä omassa ikäluokassaan. Uskon, että hän hakee ehjää kokonaisuutta. Maastossa tulee varmaankin herkemmin aikavirheitä”, Laiho lisää. ”Odotan, että pystytään tekemään oman tasoinen suoritus. Koulu on meidän heikoin lenkki, vaikka sitä onkin saatu jo paljon paremmaksi. Ei maastokaan ole mikään läpihuutojuttu. Mutta tämä hevonen on niin hyvä hyppääjä, että jos hyppään välit hyvin, voidaan helpostikin tehdä rataesteillä ja maastossa nollaa. Yritän ratsastaa aikaa. Enemmän harmittaisi, jos en olisi yrittänyt. Sitten jos tuleekin joku virhe, ompahan ainakin yritetty”, Pekkarinen pohtii.Huomenna ratsastajat kävelevät vielä kerran maaston koulukokeen jälkeen. Maastokokeet käydään lauantaina, rataestekokeet sunnuntaina.”Molemmat ratsastavat pääosin suoria teitä, Nellin kohdalla pohditaan vielä toista vaihtoehtoreittiä yhdessä kohtaa maastoa”, Siltakorpi päättää. . Linkki lähtölistoihin ja tuloksiin täällä.