Intercity menetettiin torstaina.
Intercity menetettiin torstaina. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Leena Kalalahti menetti ykköshevosensa – nielemisongelman syy jäi epäselväksi

Intercityn kuolemaan johtanut kamppailu alkoi väärään kurkkuun menneestä rehuannoksesta.
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