Leena Kalalahti menetti ykköshevosensa – nielemisongelman syy jäi epäselväksi

Kohtalokkaaksi osoittautunut ruokinta tapahtui SM-kisojen perjantaina, juuri ennen hevostarkastusta, eikä mikään viitannut siihen, miten vakava asiasta tuli. 16-vuotias Intercity sai aamulla tavanomaisen rehuannoksensa ja söi sen. Se kröhi melko paljon, johon omistaja Leena Kalalahti muistaa vielä tokaisseensa, että "äläs nyt siihen tukehdu", mutta miettimättä asiaa sen enempää. Tilanne vaikutti menneen ohi parilla yskäisyllä. Toisin kuitenkin kävi. Kun Kalalahti hetkeä myöhemmin palasi valjastamaan hevosta, hän huomasi, että rehua oli tullut sieraimista. Hän ajatteli edelleen, että noinkin voi käydä, pärskiköön sen pois. Valjakko jatkoi kisa-alueelle, ja läpäisi eläinlääkärin tarkastuksen normaalisti. Tosin sielläkin hevonen kertaalleen yskäisi. Illalla tilanne kehittyi huonommaksi. Kalalahti huomasi, että myös vesi tulee ulos nenän kautta. Kävi ilmeiseksi, että hevonen ei pystynyt nielemään mitään. Hän soitti Eveliina Koivulalle, joka on eläinlääkäri ja ajaa Kalahden toista hevosta Judymia. Koivula tuli paikalle ja letkutti Intercityn. Kurkussa oli jonkinlainen tukos, mutta se saatiin avattua. Lauantain starttiviivalle ei päästy, sillä hevonen vaikutti sen kaltaiselta, että Kalalahti pakkasi sen traileriin ja ajoi Viikin Hevossairaalaan.Kurkku tähystettiin Viikissä, mutta mitään erityistä ei huomattu. Nielu oli jonkin verran ärtynyt, mutta isompaa tulehdusta ei ollut. Kurkunpää oli symmetrinen, joten näkyvää halvausta ei ollut. Hevonen ei pystynyt nielemään ja kaikki tuli samantien sierainten kautta ulos. Se nesteytettiin ja pistettiin antibioottikuurille. Vaarana nielemisongelmissa oli rehun joutuminen keuhkojen puolelle ja keuhkokuume.Kalalahti palasi hevosineen kotiin ja ajatteli, että laidunlepo saa sen kuntoutumaan. Vihreäkin tuli sieraimista ulos, mutta hevonen vaikutti piristyneen sen verran paljon, että maanantaina Viikissä laitettu lääkekanyyli otettiin ohjeiden mukaisesti pois. Hevonen alkoi kuivua. Torstaina se vietiin Ypäjän Hevossairaalaan. Sieltä se sai nesteytyspusseja ja antibioottilääkitystä jatkettiin sekä kanyylin että peräsuolen kautta. "Milloin mitäkin puuroa koitettiin samalla tarjota, mutta lopulta se ei syönyt enää oikein mitään. Pikkuhiljaa ruokahalu meni, eikä nieleminen merkittävästi parantunut koko tänä aikana", Kalalahti kertoo. Hevosta seurattiin veriarvojen kautta ja ne kertoivat, että tilanne huononi tasaisesti. Tulehdusarvot lähtivät nousuun. Kolme viikkoa hevosta yritettiin parantaa, mutta viime torstaina oli todettava, että tätä taistelua ei voiteta. Hevonen lopetettiin Ypäjän klinikalla. Kalalahti kertoo itkeneensä kolme päivää. "Kukaan ei olisi voinut kuvitella, että näinkin voi käydä - menetät huippukuntoisen hevosen", hän sanoo. Vuosi on ollut vaikea muutenkin, sillä alkutalvesta Kalalahti mursi treenitilanteessa selkänsä, jota vaivaa paranneltiin pitkään. Minkä sairauden Intercity sai, ei tiedetä. "Jonkinlaista hermovauriota epäillään. Se hermovaurio olisi voinut vuoden aikana vaikka parantuakin, mutta hevonen ei olisi voinut niin kauaa odottaa."Kalalahdella on siinä mielessä hyvä tilanne, että nuori laadukas hevonen, suvultaan tuntematon nelivuotias Supertramp, on kotona ja Judyminkin (Wolf's Panther - Alhijaz xx) kanssa voi kilpailla. Nuorempi hevonen kilpaileekin jo koulua ja vaikuttaa todella lupaavalta. Puolalainen lämminveriruuna, Piotr Mazurekin kasvattama Intercity (Lou Reed - Bojkot) tuli Kalalahdelle Puolasta keväällä 2023 ja on ollut näkyvässä roolissa suomalaisessa kansainvälisen tason valjakkourheilussa. Hevonen löytyi silloisen maajoukkuevalmentaja Christian Iselin kautta."Se oli maailman kiltein ja vallottavin hevonen. Moni hevonen olisi pistänyt stopin jo niille hoitotoimenpiteille, jotka se kiltisti sieti." ."Yhden nuoren ajattelin seuraavaksi kansainvälisille kilparadoille laitella".Savijärvellä voittanut Leena Kalalahti: "Kesä ja paarmat ovat pehmittäneet"