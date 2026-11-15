Isabell Werthin menestyskulku jatkui Stuttgartin maailmancupissa

Saksan Isabell Werth näyttää tekevän elämänsä hallikautta ja voitti odotetusti lauantaina Stuttgartissa käydyn FEI:n kouluratsastuksen maailmancupin Länsi-Euroopan liigan kolmannen osakilpailun. Werth ja 10-vuotias oldenburginori Viva Gold OLD saivat GP kürissä 88,560 prosenttia.

Christine Arns-Krogmannin kasvattama Viva Gold tuli Werthille Gestüt Westfalenhofin kautta. Ennen Werthiä sillä ratsasti saksalainen Kathrin Sudhölter, joka koulutti oriin ja kilpaili sillä aina kansalliselle S-tasolle asti. Werthin pitkäaikainen hevosenomistaja Madeleine Winter-Schulze osti hevosesta osuuden. Werth ei ole ratsastanut oriilla vielä kovin kauaa, kansainvälinen ura alkoi vasta tämän vuoden keväällä, mutta oriin toinen emä Weihegold oli hänen kilpatammansa kymmenen vuotta sitten.

Toiseksi luokassa sijoittuivat Belgian Larissa Pauluis ja Flambeau tuloksella 82,555 prosenttia. Kolmannen sijan ottivat Hollannin Marieke van der Putten ja Zantana tuloksella 80,640 prosenttia.

Werthin voitto oli kotiyleisön mieleen. Saksalaisratsukko esitti vapaaohjelman Neil Diamondin musiikkiin, ja yleisö nousi seisomaan suorituksen päätteeksi.

Van der Putten nousi Stuttgartin tuloksen myötä Länsi-Euroopan liigan kokonaiskilpailun kärkeen 44 pisteellä. Ruotsin Patrik Kittel on toisena 43 pisteellä ja Werth kolmantena 40 pisteellä.

Suomalaisratsastajia ei luokassa ollut, sillä Henri Ruoste kilpailee Stuttgartissa neljän tähden linjaa.

Maailmancupin seuraava osakilpailu ratsastetaan Madridissa marraskuun viimeisenä viikonloppuna.

Kouluratsastuksen maailmancupin osakilpailun tulokset täällä

Kouluratsastuksen maailmancupin pistetilanne Stuttgartin jälkeen: