Arnor Dan Kristensson oli voittoisana.
Arnor Dan Kristensson oli voittoisana. Kuva: Vanessa Herwartz
Ratsastusuutiset

Islanninhevosten suomenmestaruuskisamitalit Islantiin

Ypäjällä pidettiin rodun mestaruuskilpailut, joissa suurimman mitalimäärän kahmi Suomeen asettunut islantilaisratsastaja.
Julkaistu
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