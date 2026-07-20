Islanninhevosten suomenmestaruuskisamitalit Islantiin

Ypäjällä kilpailtiin viikonloppuna islanninhevosten askellajiratsastuksen suomenmestaruuksista. Menestynein ratsastaja oli islantilaissyntyinen Arnór Dan Kristinsson, joka voitti neljä eri luokkaa ja on siis nelinkertainen SM-voittaja. Hän voitti kolme mestaruutta, tölttiluokista T1 ja T2, nelikäynnistä V1 sekä nelikäyntikombinaation kultamitalin, joka määräytyy T1- ja V1-luokkien yhteistuloksen perusteella.Kristinsson on islantilainen sekä kotimaassaan että kansainvälisesti menestynyt askellajiratsastaja. Hän on moninkertainen Islannin mestari ja pohjoismaiden mestari sekä voittanut useita Suomen mestaruuksia. ”Asuimme puolisoni Veeran kanssa ensin ulkomailla hevosurheilun vuoksi, mutta Veeran viimeistellessä fysioterapiaopintojaan muutimme Suomeen vuonna 2020. Omalla hevostilallamme Hirshagassa Lopella tarjoamme islanninhevosten koulutusta, ratsukoiden valmennusta ja islanninhevosten myyntivälitystä. Veera puolestaan tarjoaa eläinfysioterapiaa", Kristinsson kertoo.”Hevoseni Dökkvi frá Álfhólum suoriutui SM-viikonlopusta hienosti, ja odotan innolla, että se pääsee kilpailemaan muiden Pohjoismaiden parhaiden hevosten joukossa. Dýri frá Hrafnkelsstöðum 1 on puolestaan taitava, ystävämme ja askellajiratsastaja Arnella Nymanin omistama hevonen. Erityisesti finaalissa se pääsi loistamaan, mutta karsintasuoritus ei ollut parhaimpiamme.”Tölttiluokka T1 on töltin erikoisluokka, jossa arvostellaan hevosen liikettä hitaassa ja nopeassa töltissä sekä temponvaihtoja.Senioreiden T1-luokan suomenmestaruuteen Kristinsson ratsasti hevosellaan Dökkvi frá Álfhólum pistein 7,22Tölttiluokka T2 painottaa hevosen rentoutta ja yhteistyötä ratsastajan kanssa. Osa ohjelmasta ratsastetaan ilman ratsastajan ohjaskontaktia pitkin ohjin.Senioreiden T2-luokassa Kristinsson ratsasti hevosellaan Dýri frá Hrafnkelsstöðum, ja saavutti kokonaispisteet 7,04.Nelikäynti V1 on askellajiratsastuksen vaativimpia luokkia, jossa arvostellaan käynti, ravi, laukka ja töltti sekä ratsukon kyky vaihtaa askellajista toiseen sujuvasti.Kolmas kultamitali ripustettiin Kristinssonin kaulaan päivän päätteeksi V1-luokassa. Ratsuna oli Dökkvi frá Álfhólum, ja ratsukko saavutti pisteet 7,00.Lisäksi Kristinsson voitti nelikäyntikombinaation kultamitalin, joka määräytyy T1- ja V1-luokkien yhteistuloksen perusteella.Viisikäynnin senioreiden suomenmestaruuteen ratsasti Laura Nyström tammallaan Gilda fra Stenkullagård pistein 6,76. HopViisikäynti F1 on luokka, jossa neljän perusaskellajin lisäksi arvostellaan myös passi.Kilpailun johtaja Kirsi Nyström kertoo, että kisoissa oli ennätysmäärä ratsukkoja, starttejakin oli lähes sata. Kisoissa julkistettiin myös islanninhevostan PM-joukkue. PM-kisat järjestetään Ruotsin Skånessa, Margaretehofin ratsastuskeskuksessa 4.-9.8. Suomi lähettää kilpailuihin 13 ratsukkoa, eri ikäluokissa.Tulokset täälläSuomen askellajiratsastuksen maajoukkueSenioritArnella Nyman ja Solfaxi frá ReykjavíkKatie Sundin Brumpton sekä Kolbeinn från Fögruhlid ja Kolka från FögruhlidLaura Nyström ja Gilda fra StenkullagårdKatariina Koskela ja Kvikur fra NautabüiArnór Dan Kristinsson ja Dökkvi frá ÁlfhólumViivi Soimes-Mattila ja Mestur fra LivsvatnVeera Sirén ja Spaði fra SkarðiNuoretKanerva Niemi ja Sinfónia fra KaakkolaBianca Söderholm ja Skálmöld frá SkáneyVilma Mätäsniemi ja Hvammur frá HvolsvelliJunioritAnette Korhonen ja Alisa frá StrandarhjáleiguLilja Kontio ja Dásemd frá TraðarholtiTilda Brandes ja Jara frà HorniJoukkueenjohtoMaggi JónssonSandy Carson