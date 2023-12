Islanninhevosyhdistys nimesi oman hyvinvointityöryhmänsä

Vuoden 2024 alussa aloittava Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n hevosten hyvinvointityöryhmä on nyt valittu, Suomen Islanninhevosyhdistys (SIHY) tiedottaa.

SIHY:n johtokunta valitsi marraskuun kokouksessa 12 hakijan joukosta kuusi tammikuussa alkavaan hyvinvointityöryhmään.

Työryhmään valittiin Tiina Harrinkari, Sanna Elfving, Mari Väyrynen-Kunnas, Essi Labart, Eveliina Marttisdóttir ja Saara Mattero.

"Hevosen hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää hevosen hyvinvointia SIHY:ssä ja askellajiratsastuksessa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä johtokunnan ja valiokuntien kanssa ja toimii niiden neuvonantajana ja tukena. Työryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, seuraa viimeisempiä alan tutkimuksia ja tuo nämä johtokunnan ja valiokuntien tietoon", tiedotteessa kerrotaan.

Hyvinvointityöryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan, ja sen toimikausi kestää ensi vuoden loppuun.

SIHY halusi perustaa oman hyvinvointityöryhmänsä etenkin sen takia, että hevosen käyttö urheilussa ja harrastuksessa puhuttaa tällä hetkellä paljon. Odotukset ovat muuttuneet ja toiminnan laajaa yhteisöllistä hyväksyntää ei anneta enää perinteisen tai kulttuurin perusteella, SIHY toteaa.

"Vaikka keskustelu painottuu hevosurheiluun, koskee sosiaalinen toimilupa kaikkia hevosharrastajia ja hevosalan osapuolia. Sosiaalisen toimiluvan perustana on hevosen hyvinvointi, jonka on oltava etusijalla kaikessa toiminnassa. Koska palaute on otettava vakavasti, on mietittävä, mitä ja miten asioita voi tehdä paremmin", yhdistys sanoo.