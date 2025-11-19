Islanninhevosyhdistys harkitsee eroa Suomen Ratsastajainliitosta

Suomen Islanninhevosyhdistyksen SIHY:n puheenjohtaja Silvia Ufer, pitääkö paikkansa, että yhdistyksenne miettii lähtöä Suomen Ratsastajainliitosta?”Asiasta on keskusteltu ennenkin monta kertaa, mutta nyt vakavammin. Meillä oli juuri syyskokous, ja päätettiin perustaa työryhmä, joka tutkii huolellisesti, mitä eroaminen käytännössä merkitsisi yhdistyksen jäsenille.”Miksi koko asia on noussut esille yhdistyksessänne?”Moni kokee, että miksi meidän pitäisi olla SRL:n jäsen, hyödymmekö me siitä mitenkään? Kyllä, saamme tukea liitolta, mutta se on tiukkaan allokoitu eikä meillä ole mahdollisuutta päättää, mihin se olisi viisainta käyttää. Olemme SRL:n toiseksi suurin yhdistys ja tuotamme liitolle tietyn summan rahaa. Emme vain saa lähestulkoonkaan yhtä paljon takaisin.”Paljonko teillä on jäsenia tällä hetkellä?”Olemme iso yhdistys, meillä on lähes 900 jäsentä”, kertoo Silvia Ufer..SRL:n hallitusehdokas Päivi Savilahti-Bäckman: "Valtaosa jäsenistöstä kokee, ettei heillä ole mitään vaikutusvaltaa mihinkään asiaan"