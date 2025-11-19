Freir fra Kaakkola ratsastajanaan Miina Sarsamo
Freir fra Kaakkola ratsastajanaan Miina SarsamoKuva: Anna Liljefors
Ratsastusuutiset

Islanninhevosyhdistys harkitsee eroa Suomen Ratsastajainliitosta

900 jäsenen yhdistys kokee, ettei se saa SRL:lta kokoonsa nähden tarpeeksi tukea.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi