Iso-Britannia sallii ääniavut kouluratsastuskilpailuissa

Iso-Britannia sallii hillittyjen ääniapujen käytön kouluratsastuskilpailuissa ensi vuoden alusta alkaen. Uusi sääntö tulee voimaan sekä British Dressagen (BR) että British Riding Clubsin (BRC) alaisissa kilpailuissa. Asiasta uutisoi Horse & Hound.Lisäksi BRC sallii kilpailemisen ilman turparemmiä.Ääniavut sallitaan luonnollisten apujen tueksi, radalla saa esimerkiksi maiskuttaa. Äänet eivät kuitenkaan saa olla huomiotaherättäviä, eivätkä ne saa aiheuttaa häiriötä muille kilpailijoille, hevosille tai toimihenkilöille.Uusi sääntö on jo saanut positiivista palautetta kilpailijoilta. Se tulee voimaan kaikissa tavallisissa kilpailuissa poislukien mestaruustason kilpailut.Suomessa toistuvat ääniavut, kuten maiskuttaminen, eivät ole sallittuja ja niistä voidaan rankaista pistevähennyksin..Hollannissa saa kilpailla ilman kuolaimia myös kouluratsastuksen vaativissa luokissa.Tanskassa saa nyt kilpailla kouluratsastuksessa ilman kuolaimia - "Tietenkään mitään pluspisteitä ei voi antaa"