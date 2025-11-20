Iso-Britannia sallii ääniavut kouluratsastuskilpailuissa
Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Iso-Britannia sallii ääniavut kouluratsastuskilpailuissa

Sääntömuutos on otettu vastaan erittäin positiivisesti ratsastajien keskuudessa.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi