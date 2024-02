Chiara's Charmin kanssa kisoissa. Kuva: Wikströmin albumi

Iso ruksi viime vuoden päälle - "Uskon, että siitä ollut mulle urheilijana kuitenkin jotain hyötyä", sanoo Hedwig Wikström

21-vuotias kenttäratsastaja on positiivinen, kuten yleensäkin. Tämä vuosi tuntuu alkaneen hyvin ja viime vuoden voi jo unohtaa. Laji on sellainen, jossa tyypillisesti katsotaan pitkälle. Wikströmin seuraava tavoite on senioreiden EM-kisat. Vuonna 2025.