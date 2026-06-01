Italian armeijan paraatihevoset pillastuivat ja laukkasivat valtoimenaan kaduilla lähellä Rooman keskustaa

Roomassa noin 35 Italian armeijan hevosta säikähti lauantaina ilotulitteita sillä seurauksella, että niiden ratsastajat putosivat ja hevoset karkasivat liikenteeseen kesken tasavallanpäivän paraatin harjoitusten. Ilotulitteet oli alustavien tietojen mukaan sytyttänyt joku poliisihenkilöistä pilailumielessä.

Tapahtuma alkoi aivan Rooman keskustan tuntumassa, Caracallan kylpylät sijaitsee noin 2–3 kilometrin päässä Rooman historiallisesta keskustasta, lähellä Circus Maximus-aluetta. Hevoset laukkasivat ja ravasivat vilkasta Via Cristoforo Colombo-valtaväylää jopa kymmenenkin kilometriä kohti etelää. Videoista näkee, että joillakin hevosista oli vielä ratsastajakin selässään.

Ohikulkijat kuvasivat tapausta runsaasti ja siitä on uutisoitu laajasti. Tapauksessa loukkaantui neljä ihmistä, kolme sotilasta ja yksi poliisi, joka oli yrittänyt pysäyttää hevosia, sekä noin 15 hevosta. Joidenkin lähteiden mukaan yksi hevosista olisi jopa lopetettu vakavien vammojen vuoksi.

Viranomaiset tutkivat tapahtunutta. Rooman poliisijohdon mukaan vastuulliset saatetaan tilille teostaan, jota on kuvailtu erittäin vakavaksi ja harkitsemattomaksi.