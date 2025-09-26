Ivalossa historian ensimmäiset ratsastuskilpailut – Suomen huipulla hevosessa nähdään potentiaalia

Ivalon Karsimukantiellä on ollut täysi tohina päällä koko viikon. Pirita Lång ja Essi Mannermaa ovat yhdessä muun talkooporukan ja yhteistyökumppanien kanssa toteuttamassa viikonloppuna historiallisia ratsastuskilpailuja, joiden järjestäminen on paikalliselle hevosväelle täysin uusi juttu. Kisajärjestelyihin vahvasti osallistuva Pirita Lång on master-opettaja ja lajin monipuolinen ammattilainen. Lång on aloittanut ratsastusharrastuksen ponitalutuksella Messilän kartanon ratsastuskoulussa vuonna 1988, joten kokemusta hevosista löytyy jo viideltä vuosikymmeneltä.Nyt hän on asunut vuoden Ivalossa, ja hänellä on palava halu kehittää paikallista hevosurheilua. Tulevan viikonlopun ponnistus on taas yksi iso askel oikeaan suuntaan..“Olemme aikaisemmin tänä vuonna järjestäneet kolmet harjoitukset, joista ollaan saatu kokemusta kisaviikonloppua ajatellen”, Lång aloittaa. “Tulevan viikonlopun tapahtuma ei vielä ole virallinen kilpailu, koska koska Ivalossa oma ratsastusseura on vasta suunnitteilla. Haluamme kuitenkin päästä mallintamaan mahdollisimman hyvin kilpailutilannetta, jotta saamme kokemusta järjestelyistä ja ennen kaikkea ratsastajat saavat kokemusta kilpailemisesta. Sehän tässä on pääideana. Ivalolaiset yrittäjät ovat lähteneet hienosti mukaan talkoisiin, ja saamme yksityishenkilön kentällä järjestää tapahtuman”, Lång kiittelee.“Ihan talkoovoimin tapahtumaa puuhataan. Ei päästä valmiille Laakson kentälle kisaamaan, vaan sunnuntain esteradan esteitä kerätään monelta eri tallilta”, Lång nauraa.Ivalon mittakaavassa ratsastuskilpailuiden järjestäminen on jo valmisteluvaiheessa ollut poikkeuksellisen iso juttu. “Yhteishenkeä on löytynyt hienosti tällaisen tapahtuman kehittämiseen. Ivalo on hevoshenkinen pitäjä. Kun muutin tänne vuosi sitten, niin ilokseni huomasin, että alueella on paljon ravi- ja ratsuhevosia. Mäntyvaaran raveissa Rovaniemellä oli viime viikonloppuna mukana peräti neljä hevosta Ivalosta. Itse olen touhunnut ratsujen kanssa koko elämäni, mutta halu on tuoda esiin hevosen hienoutta ja monimuotoisuutta ihan jokaiselle. Hevonen on hyvä harrastuskaveri, ja se mahdollistaa monenlaista tekemistä”, Lång muistuttaa.Kilpailijat ovat paikallisia harrastajia, mutta tapahtumaa on tarkoitus tulevina vuosina kehittää paljon laajemmalle säteelle.“Lapissa 300-400 metrin välimatka ei ole mitään. Pohjois-Norjasta on tullut myös kyselyjä ja kiinnostusta olla tulevina vuosina mukana tapahtumassa. Ivalon kisojen kehittäminen on herättänyt myös kolmena viime vuonna kouluratsastuksen Suomen mestaruuden nimiinsä vieneen Ville Vaurion kiinnostuksen.“Villeä (Vaurio) kiinnostaa hevoset Hangosta Nuorgamiin. Olen asunut välissä 20 vuotta Etelä-Suomessa, ja hän on valmentanut minuakin jonkun aikaa. Hevonen on Villelle sydämen asia, ja hän halusi olla yhdessä luokassa yhteistyökumppanina. Se on mahtavaa, että hengessä eletään ihan huipputasolta alkaen”, Lång päättää.Lauantaina ohjelmassa on kouluratsastusta, ja sunnuntaina vuorossa on esteratsastuskilpailut. Kokeiluluonteinen tapahtuma on yleisölle maksuton.