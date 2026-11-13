Jaana Mäkinen selvittää parhaillaan käräjäoikeuden avulla, saadaanko hänestä anonyymisti kirjoittaneet henkilöt vastuuseen kirjoituksistaan.
Jaana Mäkinen selvittää parhaillaan käräjäoikeuden avulla, saadaanko hänestä anonyymisti kirjoittaneet henkilöt vastuuseen kirjoituksistaan. Kuva: Kuvakaappaus
Ratsastusuutiset

Ratkaisunanto siirtyy Jaana Mäkisen Hevostalli.net-tapauksessa

Helsingin käräjäoikeus lykkää ratkaisun antamista Mäkisen toimitettua arvioitavaksi lisää materiaalia.
Julkaistu
Loading content, please wait...