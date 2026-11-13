Ratkaisunanto siirtyy Jaana Mäkisen Hevostalli.net-tapauksessa

Ratsastuksen järjestöaktiivi Jaana Mäkinen teki rikosilmoituksen itseensä ja tyttäreensä kohdistuneesta Hevostalli.net -sivuston kirjoittelusta vuoden alusta eteenpäin. Asiasta uutisoitiin Hevosurheilu Ratsastuksessa 4.11. Alkuperäinen ratkaisunantopäivä oli tänään 13.11., mutta päivämäärä siirtyy nyt viikolla, eli perjantaihin 20.11."Sain uutta aineistoa käräjäoikeudelle, josta syystä se päätös siirtyy eteenpäin", Mäkinen vahvistaa.Hän viittaa myös lakiin 1.10.2026 tulleesta muutoksesta, jonka mukaisesti poliisi voi tiettyjen edellytysten täytyessä asettaa uhkasakon, jos tietopyyntöihin ei vastata. "Jos tuonne ilmestyy lisää kirjoituksia, joissa edellytyksiä, niin teen uuden rikosilmon. Poliisi voi sitten kysellä sivuston ylläpitäjältä uhkasakkojen kera tietoja."Mäkinen kertoo ehdottaneensa Hevostalli.netille "juoksevaa uhkasakkoa": "Jotta laittaisivat palautekanavat ja moderoinnin lain vaatimalle tasolle.".Jaana Mäkinen hakee käräjäoikeudelta Hevostalli.netin kirjoittajien tunnistetietoja.SRL:n ylimääräisen liittokokouksen arkkitehti Jaana Mäkinen kannustaa "rohkeasti käyttämään äänioikeuttaan"