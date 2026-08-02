Janika Koistinen ja Dallas Z Horse Show'ssa vuonna 2024.
Janika Koistinen ja Dallas Z Horse Show'ssa vuonna 2024. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Janika Koistinen opettajien tuplamestari – haave varsasta saa vielä odottaa

Koistinen voitti tänä viikonloppuna estepuolen ratsastuksenopettajain mestaruuden.
Julkaistu
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esteratsastus
Kuopio
ratsastuksenopettajien mestaruus
janika koistinen
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