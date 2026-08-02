Janika Koistinen opettajien tuplamestari – haave varsasta saa vielä odottaa

Pari viikkoa sitten koulupuolella ratsastuksenopettajain mestaruuden vienyt Janika Koistinen voitti tänä viikonloppuna myös estepuolen opettajamestaruuden. Koistinen ja Dallas Z (Dakar - Kalusha) suoriutuivat lauantain luokasta toisessa vaiheessa neljällä virhepisteellä. Mestaruusluokan lisäksi ratsukko voitti sunnuntain vaikeutuvan 120-luokan.”Se on yleensä viikonlopun ensimmäisellä radalla aika villi, joten vauhtia riitti."Dallas, eli lempinimeltään Pulla, on Koistisen mielestä lempeä hyvänmielen hevonen.”Se on todella kiltti, semmoinen sylihauva. Se rakastaa olla rapsuteltavana ja hoidettavana. Ratsastaessa siitä löytyy vauhtia ja halua mennä. Välillä mietin, että olisi kiva kun joku pidäte menisi läpi”, ratsastaja nauraa.Koistinen osti 14-vuotiaan Dallasin, eli Pullan, noin kolme vuotta sitten siitostammaksi.”Kävinkin sitten sen selässä pari kertaa ja totesin, että täähän on aika kiva ratsastaa. Otin sen mukaan Tampereelle vuonna 2024, kun hevosautossa sattui olemaan tilaa. Sitten voitimmekin vahingossa paikan Helsinki Horse Show’sta!” ratsastaja muistelee.HIHS:iin valmistautuminen ja kilpailurutiini siirsivät varsahaaveita myöhemmälle.”Haaveilen yhä varsasta. Toivottavasti se tapahtuu joskus mahdollisimman pitkän kisauran jälkeen.” .Opettamista, yrittämistä ja seuratoimintaaKoistinen on valmistunut ratsastuksenohjaajaksi ja on pian valmistumassa ratsastuksenopettajaksi.”Minun urasuunnitelmani eivät alun perin olleet hevosammatissa, mutta sitten vähän ajauduin tähän.Hän opettaa Kuopion Sorsasalossa yksityistallinsa asiakkaita. Taitotalleilta löytyy tällä hetkellä 40 hevosta.”Olen ollut tähän tosi tyytyväinen. Saan valmentaa kivoja ratsukoita.”Koistisen opetuksen filosofia lepää monipuolisessa tekemisessä.”Opetuksessani korostuu monipuolisuus. Kaiken tekemisen pohja on kouluratsastuksessa, sitä toitotan aina oppilaille. Valmennan kaikkia kolmea lajia”, hän toteaa.Koistinen on myös aktiivinen Kuopion Ratsastajissa. Tällä hetkellä hän toimii seurassa varapuheenjohtajana. Tavallisesti Ypäjällä järjestetty, kansallinen mestaruusluokka ei saanut paljoa opettajastartteja Kuopiossa.”Haluamme opemestaruuksille paljon näkyvyyttä, mutta lähtijöitä oli tänä vuonna ikävän vähän. Toivomme, että mestaruusluokalle löytyy jatkossa enemmän innostusta. Muuten meillä ei ole ollut haasteita saada kilpailijoita Kuopioon. Osallistujia ja talkoolaisia on ollut valtavasti, seurallamme on tosi hyvä tilanne.”Koistinen nostaisi mielellään tasoa 140-luokkiin, mutta tällä hetkellä Itä-Suomessa ei ole tarpeeksi kysyntää isommille luokille. Lähtijämäärät jäävät liian pieniksi.”Jotta päästäisiin hyppäämään 140-luokkia, pitäisi olla 130-luokista enemmän rutiinia. Meillä ei ole ollut järkeä järjestää niitä luokkia, joten pitäisi matkustaa aina etelään. Katsotaan, jos jossain vaiheessa kävisimme Ypäjällä”, ratsastaja päättää..Katso luokan tulokset täältä. .Ratsastuksenopettajien mestaruus voitettiin harvinaisella tuigpaard-vaunuhevosella."Olen shokissa!" - torstain Tasotuoppi-voittaja osti keväällä siitostamman ja orikin oli jo valmiina, mutta sitten...