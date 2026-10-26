Päiväheinät moottoritien varrella Saksassa.
Päiväheinät moottoritien varrella Saksassa. Kuva: Ruskeeniemen albumi
Ratsastusuutiset

Janne Ruskeeniemi lähtee ehdolle SRL:n hallitukseen – "Näyttää siltä, että pahimmat kriisiajat ovat ohi"

Hallituskandidaatti tavoitettiin tien päältä, jokavuotiselta matkaltaan talveksi Espanjaan.
Julkaistu
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