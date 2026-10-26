Janne Ruskeeniemi lähtee ehdolle SRL:n hallitukseen – "Näyttää siltä, että pahimmat kriisiajat ovat ohi"

”En ollut itse ajatellut asiaa ollenkaan, mutta kun minua pyydettiin, ajattelin että miksipä ei”, kertoo Janne Ruskeeniemi tien päältä Saksasta. Hän ja vaimonsa Hanna Harjuvaara ovat hevosineen matkalla kohti Espanjaa, jossa viettävät talvikuukaudet kuten aina.Ruskeeniemi toteaa vaatimattomasti, että monet ihmiset ovat hevosihmisinä häntä osaavampia. Tästä voidaan keskustella, onhan Ruskeeniemi ollut kilparatsastaja niin esteillä kuin kouluradoilla, ollut kilpailunjärjestäjä ja talliyrittäjä jo yli kymmenen vuotta.”Näyttää siltä että SRL:n pahimmat kriisiajat ovat ohi, tilanne saatu hallintaan ja palataan pikkuhiljaa normaaliin. Minua kiinnostaa lajin kehittäminen, ja uskon että minulla olisi annettavaa niin hallinnollisiin kuin talouspuolen asioihinkin. Minulla on ollut etuoikeus eri roolieni kautta saada eri näkökulmia hevosalan asioihin, ja saada ensikäden tietoa jäseniä askarruttavista asioista.”.Paikat SRL:n uudessa hallituksessa kiinnostavat – kolme uutta kandidaattia jo ehdolla marraskuun lopun vaaleihin. Vietät kuitenkin osan vuotta Espanjassa, eikö?”Kyllä, mutta minulla on mahdollisuus koska hyvänsä tarvittaessa lentää sieltä Suomeen. Ja nykymaailmassahan lähes kaikki kokoukset pidetään Teamsissa. Itse asiassa sanoisin, että Espanjassa, vaikka teemmekin Hannan kanssa molemmat siellä etätöitä, minulla on enemmän aikaa asioiden hoitamiseen kuin mitä Suomessa ollessa.”Ruskeeniemellä ja Harjuvaaralla on mukanaan kolme hevosta Chacou Berry (Chacfly PS Candillo), Harvie (Glasgow – SamR) ja Go For It (Quaprice Z – Emilion) ja perillä Mijasissa on tarkoitus olla keskiviikkona. Matkan varrelle on suunniteltu kolme pysähdystä.”Hevoset matkustavat hyvin. Meillä on mukana kuivaheinää ja ostamme sitä myös matkan varrelta. Pohjois-Espanjassa myytävä heinä on hyvää, vähäsokerista. Hevoset asuvat sitten perillä Hipodromo Costa del Solilla, jossa moni muukin suomalainen pitää hevosiaan.”Aioitko kilpailla Espanjassa?”Varmaan jonkin verran, kansallisissa kilpailuissa. Niissä on erinomaiset järjestelyt ja aika kova taso. Ja ne ovat monasti iltakilpailuja, ne on helpompi yhdistää työpäivään kuin kv-kisat joihin menee aina monta päivää aikaa.”Vielä pakollinen päivitys, mitä olette ajatelleet Danten (De Niro – Alantas xx) tulevaisuudesta?”Villellä (Vaurio) on vapaat kädet päättää itse. Nyt näyttää siltä että Ville haluaa pitää hevosen ainakin toistaiseksi. Jos Suomi saa joukkuepaikan Los Angelesiin, niin uskon että Ville olisi tosi mielellään siinä joukkueessa Danten kanssa.”Ja te hevosenomistajina mielelllään olympiakatsomossa?”Ilman muuta. Oli jo todella hienoa nähdä ratsukko Aachenin MM-kisoissa.”Hallitusehdokkaat esittäytyvät SRL:n järjestämässä Teams-tilaisuudessa tiistaina klo 18. .Hyvinkäällä sujuu tallihommat, vaikka omistajat ovat etätöissä Espanjassa