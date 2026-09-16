Jasmin Seppälä-Geerink vie Chapperin ja kolme muuta hevosta Lanakeniin.
Jasmin Seppälä-Geerink vie Chapperin ja kolme muuta hevosta Lanakeniin. Kuva: Anu Leppaänen
Ratsastusuutiset

Jasmin Seppälä-Geerinkin jalostusori Chapper hyppää Lanakenissa, mutta sen poika myytiin ja vedettiin pois listoilta

Sander Geerink Sporthorses -tallista löytyi korvaaja. Jasmin Seppälä vaihtoi lennossa Zangersheiden MM-hevosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi