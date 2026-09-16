Jasmin Seppälä-Geerinkin jalostusori Chapper hyppää Lanakenissa, mutta sen poika myytiin ja vedettiin pois listoilta

Jasmin Seppälä-Geerink oli ilmoittautunut Lanakenin nuorten hevosten MM-kisoihin kolmella hevosella ja kolmella hän menee, mutta keskiviikkoaamun ja illan tilanteet elivät, ja kolmas hevonen ehti jo vaihtui.Saksalainen urheiluhevonen eli DSP Chapper (Chap II - Asti Spumante) tarttaa jalostusoriiden luokassa. Se oli BWP:hen ja AES:ään astuva ori jo ostaessa ja Geerinkit ovat käyttäneet sitä omille tammoilleen. Jälkeläisiä on nyt Horsetelexin mukaan 22. "Luonne tässä hevosessa on parasta, ja on siinä kaikki tarvittava skouppi ja kykykin. Ihana hevonen", Seppälä-Geerink sanoo. Jalostusori Chapperin poika Pentecoste (Chapper - Cornet Obolensky) ehdittiin myydä, joten se vedettiin pois listoilta"Uusi omistaja ei halunnut että se starttaa Lanakenissa, niin otettiin tilalle toinen 7-vuotias. "Ori Chelby V.D. Woestenheide (Chilli Willy - Hamar) paikkaa. 195 osallistujan luokka alkaa paikallista aikaa klo 8.15, Suomen aikaa tunnin myöhemmin. Seppälä-Geerinkillä ei ole ihan niin aikainen herätys, sillä hänen numeronsa on 192. Luokassa menee taukoineen hyvinkin viisi tuntia. Lisäksi mukana on viisivuotias Robin Hood (Emerald van't Ruytershof - Va-Vite).Nuorten hevosten MM-kisat ovat merkittävä myyntitapahtuma, mutta Seppälä-Geerink sanoo, ettei heillä ole kiire myydä näitä hevosia."Laitellaan niitä ajan kanssa. Mutta totta kai ne ovat valmiita tälle tasolle, ei näihin MM-kisoihin lähdetä, jos hevonen ei ole absoluuttisen valmis."Lanakenin jälkeen aletaan miettiä tosissaan hallikautta.Maailmancupin osakilpailut kiinnostavat Seppälä-Geerinkiä. Ensimmäinen osakilpailu on Oslossa ja se ratsastetaan 7.-11.10. Attention Z (Atomic Z - Zirocco Blue) on hänellä yhä. "Sillä mä mielellään menisin world cupia talvella. Chapper on tarkoitus nostaa siihen rinnalle, ja sen ottaisin kakkoshevosena aina mukaan. Mutta ei olla vielä sovittu Mikon (Mäentausta, kapteeni) ja muiden ratsastajien kanssa mitään."