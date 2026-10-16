Seppälä-Geerink on ollut suoraan yhteydessä Noora Penttiin maailman cuppeihin liittyen.
Seppälä-Geerink on ollut suoraan yhteydessä Noora Penttiin maailman cuppeihin liittyen.Kuva: Seppälä-Geerinkin arkisto
Ratsastusuutiset

Jasmin Seppälä-Geerink: ”Meillä on Hollannissa joku 200 hevosta”

Jasmin Seppälä-Geerink kilpailee Herningissä neljän hevosen voimin, Henri Ruoste hevosella Superiore IB.
Julkaistu
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Henri Ruoste
Jasmin Seppälä-Geerink
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