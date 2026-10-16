Jasmin Seppälä-Geerink: ”Meillä on Hollannissa joku 200 hevosta”

Jasmin Seppälä-Geerink kilpailee kuluvalla viikolla Tanskassa Herningin kolmen tähden kilpailuissa mukanaan vain neljä hevosta. Vain, koska viimeksi kun puhuimme Jasminin kanssa, hänellä oli Arezzossa mukanaa 17 hevosta, niin että ”tämä tuntuu ihan lomareissulta”, hän nauraa.Ykköshevonen on tietenkin vasta 9-vuotias Attention Z (Atomic Z – Zirocco Blue), jolla Seppälä-Geerink on mennyt jo muutaman 160-luokan, ja toivoo että voi myös jatkaa niitä hevosen kanssa.”Se on niin suoraluontoinen ja selväpäinen ja sillä on valtava skouppi, että sen kanssa voi jo mennä isoja luokkia. Ei tietenkään joka viikonloppu, vaan harkitusti silloin tällöin.”Kakkoshevosena mukana on 11-vuotias Chapper (Chap II – Asti Spumante).”Sillä olen mennyt 150-tasoa. Se on tosi varovainen ja sillä on hirveästi kykyä, mutta haluan tehdä sitä rauhassa ja varovasti, ettei se joudu tilanteisiin jossa sen itseluottamus horjuu.”Muut mukana olevat hevoset ovat nuorempia, 8-vuotiaalla Newsflashillä (Conthargos – Carembar de Muze) mennään 145-luokkia ja 7-vuotiaalla Omolga RE:llä nuorten luokkia.”Tietenkin mua kiinnostaa maailmancupin osakilpailut. Olen menossa Lyoniin kahden viikon päästä Attentionilla. Nyt kun meillä ei ole lajissa tällä hetkellä kapteenia, niin olen puhunut suoraan HUJO:n, tai siis Noora Pentin kanssa näistä mc-paikoista.”Jasmin ja Sander Geerink ovat kuitenkin hevoskauppiaita. Paljonko teillä on hevosia?”Omassa tallissa on 33 karsinaa täynnä, sitten on iso määrä ratsastettavina varmaan viidessä tai kuudessa eri paikassa, ja tammat ja varsat tietty myös muualla. Semmoinen varmaan 200 hevosta meillä on. Kaikkihan ne on myytävänä, mutta joidenkin kohdalla vähän jarruttelen myyntiä, niinkuin nyt Attentionin.”Millainen on hevoskaupan tilanne tällä hetkellä?”Aika hyvä. Vuosi 2025 oli vähän hiljaisempi, mutta tänä vuonna asiakkaat ovat olleet aktiivisia. Se ero kuitenkin, että nykyään iso osa asiakkaista tulee Euroopan ulkopuolelta, jenkit, meksikolaiset ja kiinalaiset ovat liikkeellä.”Jasmin Seppälä-Geerink kertoo, että heillä työnjako toimii niin, että hän ratsastaa ja kilpailee ja Sander ostaa ja myy.”Meillä on omaa kasvatusta, joku 25 varsaa syntyi tänä vuonna. Sander spottailee hevosia vähän joka paikassa, ja ollaan myös kiinnostuneita nyt vuoden vaihteessa neljävuotiaaksi kääntyvistä. Joskus tulee vastaan joku vanhempikin hevonen jonka saa järkevään hintaan.”Keski-Eurooppa on täynnä scoutteja jotka koko ajan etsivät lupaavia hevosia. Onko kilpailu kova?”No sanotaanko, että pitää olla ajoissa paikalla ja tehdä päätös nopeasti, kyllä hyville hevosille riittää ottajia.”Onko teillä suomalaisia asiakkaita, tai tarjoavatko suomalaiset kasvattajat teille nuoria hevosia?”No eivät ole tarjonneet. En tiedä miksi. Olemme aina kiinnostuneita laadukaista nuorista hevosista.”Jasmin Seppälä-Geerink, 3-vuotiaan tyttären äiti, käy Suomessa 2–3 kertaa vuodessa. Perhettä katsomassa ja jo senkin takia, että tytär kuulee suomea muulloinkin kuin äidin puhumana. Ja kyllä hän haluaisi tulla Helsinki Horse Show’hun..Herningissä kilpailee muitakin suomalaisiaMyös Petra Heikkinen ja Veera Salminen kilpailevat Herningissä esteillä, sekä Henri Ruoste kolmen tähden GP-luokassa uudella hevosella Superiore IB (Sandro Hit – Royal Diamond). Tai uudella ja uudella, hevonen nähtiin Henrin alla jo vuonna 2022 Suomessa, kun hän piti klinikkaa Ainossa. Ruuna on nyt 13-vuotias ja se on tässä välissä kilpaillut GP-tasolla Laura Tomlinsonin kanssa, kunnes nyt taas palasi takaisin Ruosteelle..Jasmin Seppälä-Geerink Göteborgissa: "Puolivälissä rataa ohjat luisui käsistä".Maailmanranking 9/2026: Henri Ruoste nostanut sijoitustaan, Isabell Werth kirinyt kolmen kärkeen