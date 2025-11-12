Jasmin Seppälä-Geerink ja Attention Z Kuva: Outi Räisänen

Jasmin Seppälä-Geerink hyppää viikonloppuna Stuttgartin maailmancupissa

Kerel van het Sterrebos on saanut kesän aikana rutiinia ja kuntoa, ja lähtee nyt aivan eri lähtökohdista maailmancupiin kuin viime keväänä.