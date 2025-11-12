Jasmin Seppälä-Geerink hyppää viikonloppuna Stuttgartin maailmancupissa

Kun Helsinki Horse Show siirtyi kevääseen, on esteratsastuksen maailmancup käynnistynyt ilman suomalaisratsastajia. Nyt siihen tulee muutos. Viikonloppuna hypätään kauden neljäs osakilpailu Stuttgartissa, ja mukana on myös Jasmin Seppälä-Geerink."Meillä on maailmancup tavoitteena, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Totta kai pitää mennä päivä kerrallaan, kuten joka kisoissa", tänä aamuna kisapaikalle saapunut Seppälä-Geerink kertoo.Hevonen isoimpiin luokkiin on edelleen Kerel van het Sterrebos (Quasimodo vd Molendreef - Oklund), vaikka Attention Z (Atomic Z - Zirocco Blue) on väläytellyt hyviä suorituksia 150-tasolla."Attention on vasta kahdeksan, joten koitan antaa sille vielä aikaa. Olen ottanut sitä aina välillä vähän isompaankin luokkaan, mutta maailmancup on vielä kahdeksanvuotiaalle aikamoinen."Viime keväänä Kerel van het Sterrebos hyppäsi melko kokemattomana MC-kisat Amsterdamissa ja Göteborgissa. Nyt tilanne on toinen."Hevonen on saanut paljon enemmän kokemusta ja ratoja alle tällä kaudella. Se oli viime kauden maailmancupeihin tosi vihreä. On saatu rutiinia ja paljon kuntoa ja voimaa. Siinä mielessä on paremmat lähtökohdat ja varmempi pohja, mutta ei hevosten kanssa koskaan tiedä."Stuttgartin areena on melko iso, joten tilan puolesta paikka sopii Seppälä-Geerinkin isokokoisille hevosille. Luokkien suhteenkin valinnanvaraa riittää, sillä viikonlopun aikana on tarjolla useita 155-tason luokkia. Hevoset aloittavat huomenna 145-tasolla ja sen perusteella tehdään suunnitelmaa muille päiville. Hän kuitenkin uskoo, että Kerel van het Sterrebos jaksaa hypätä viikonlopun aikana toisenkin ison luokan MC:n lisäksi."Katsotaan, miltä huomenna tuntuu, mutta sunnuntain MC on kuitenkin se, minkä takia tänne on tultu", Seppälä-Geerink toteaa..Henri Ruosteen piti startata viikonloppuna Stuttgartissa, mutta suunnitelmat menivät uusiksi