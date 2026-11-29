Madridissa MC-osakilpailun voitti kuuden ratsun uusinnassa Saksan tyynesti hymyilevä ratsastaja Daniel Deusser Stephexin omistamalla hevosellaan Navarro van het Eelshof (Jappelloup vh Dauwhof - Poleander), jota on ratsastanut vasta muutaman kuukauden. Uusintarata näytti paitsi nopealta myös helpolta ja Deusser käänteli atleettisen oloista BWP-ruunaa kuten halusi. Ranskan Julien Epaillard pitää hallussaan maailmancupin pistesijaa, mutta Deusser kipusi sijalle 7. Tyytyväinen oli myös Suomen Jasmin Seppälä-Geerink, vaikka saikin Attention Z:lla (Atomic Z - ZIrocco Blue) kaksi puomia perusradalta, kuten tapahtui viime kisassakin. Pudotukset olivat kuitenkin pieniä ja meneminen helpon ja vaivattoman näköistä, joten jos tämä pystyvän oloinen hevonen Seppälä-Geerinkillä pysyy, on vain ajan kysymys milloin suomalaisratsukko tekee puhtaan radan ja osallistuu uusintaan. "Mä olen jämähtänyt kahteen puomiin", Seppälä-Geerink naurahti. "Rata oli vaikea, kaikki tuli eteen nopeasti ja tämä on pienestä kiinni tässä lajissa."Ensimmäinen pudotus oli etujaloilla okserilla 7 ja sen jälkeen sarjaesteen osa B takajaloilla. "Siinä missä se etupuomi putosi, näin jo kurvissa, että pitäisi ottaa vähän takaisin, mutta en sitten tehnyt kuitenkaan niin, vaan ajattelin, että "sinne vaan". Sujuin vähän liikaa ja tulin liian lähelle. Ja kun se hyppäsi vähän liikaa oikealle, jouduin vähän lähelle sarjaestettä, eikä se venynyt siitä takapuomista yli."Pääasia on kuitenkin se, että nämä olivat pieniä virheitä, ja hevonen hyppäsi hyvin ja helposti. "Se tuli jossain vaiheessa rataa vähän turhan vahvaksi, joten ihan optimaalisissa olosuhteissa ei tänään mennyt."Seppälä-Geerink ratsastaa tammaa suoralla pehmeällä kumikuolaimella ja pienellä hackamorella."Niitä voi aina vähän säätää tarpeen mukaan. Katsotaan minkälaisilla säädöillä ensi viikonloppuna."Ratsukko jää Espanjaan ja ajaa viikolla viitisen sataa kilometriä Madridista Atlantin rannalle Pohjois-Espanjan La Corunaan."Mä ajan itse hevosautoa tällä reissulla."Ennen joulua on ohjelmassa vielä Lontoon osakilpailu ja sen jälkeen katsotaan jo ensi vuoteen. Tulokset täällä