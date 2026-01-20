Jasmin Seppälä-Geerinkin luksustilanne

Seuraavaksi on Jasmin Seppälä-Geerinkin vuoro. Hän lähtee iloisena "kotikisoihin", kansainväliseen viiden tähden MC-osakilpailuun Amsterdamissa, puolentoista tunnin ajomatkan päässä.Hän iloitsee "siitä luksuksesta", että hänellä on kaksikin isoa hyppäävää hevosta käytössään. Iso ruuna, 11-vuotias Kerel van het Sterrebos (Quasimodo van de Molendreef - Oklund) on toinen, ja tamma Attention Z (Atomic Z - ZIrocco Blue VDL) toinen. Ja kolmas hevonen menee pienempää, 145-tasoa.Kerelillä on "aivan järkyttävä skouppi" ja Attentionissa on puolestaan enemmän varovaisuutta."Se voi ihan helposti mennä nollan tai ottaa pari puomia. Valtavasti skouppia on siinäkin."Niistä jompi kumpi hyppää sunnuntaina maailmancupin osakilpailun, mutta kumpi, sitä ei ole vielä päätetty."Täytyy vähän viikonloppuna seurata että miten se kisa niillä molemmilla lähtee menemään."Kerel ja Attention ovat omia hevosia. Kaikki on aina myytävänä, kun hevoskauppa pääelinkeinona on, mutta Seppälä-Geerink saa itse määritellä milloin myymisen hetki on. Ensi viikolla pariskunta Jasmin ja Sander Geerink lähtee ehkä talvilomalle, laskettelemaan. Seppälä-Geerink nauttii päästä suksille ja on toiveikkaana matkan toteutumisen suhteen. Hevosihmiselle tyypillisesti mikään ei tosin ole varmaa, ennenkuin se varmistuu, mutta tämä ajankohta lienee ainoa mahdollinen koko vuonna. Sitten onkin melkein jo Helsinki Horse Show, jonne Seppälä-Geerink on visusti tulossa. "Mitä siihen on aikaa... Hui, enää kuukausi?"