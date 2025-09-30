Jasmin Seppälä-Geerink 5-vuotiaiden MM-finaalissa – Lanaken on tärkeä kisa verkostoitumisen ja hevoskaupan kannalta

Nuorten estehevosten MM-kisat käytiin viikonloppuna perinteisesti Belgian Lanakenissa, Zangersheiden siittolassa. Fwb-hevosia ei kisassa ollut mukana, mutta Jasmin Seppälä-Geerink edusti Suomen värejä kolmella hevosella.

Parhaiten niistä suoritui 5-vuotiaiden sarjassa KWPN-tamma Padinent (Comme Casall TN - Royal Feu S.F.), joka oli finaalissa sijalla 15. Kilpailu finaalipaikoista on kova, sillä osallistujia on joka ikäsarjassa yli kaksisataa.

"On tosi hieno saavutus, että finaaliin asti pääsee. Se ei ole mitään helppoa. Jos teet yhdenkin virheet, olet pelistä pois", Seppälä-Geerink kertoo.

Kuusivuotiaden sarjassa KWPN-tamma Off Course (Nixon van 't Meulenhof - Elmshorn) sai ekana päivänä toisesta vaiheesta pienestä hipaisusta pudotuksen, ja peli oli siinä vaikka hyppäsikin toisen päivän puhtaasti.

Toinen 5-vuotias, KWPN Pompidou-V (Cohinoor VDL - London) hyppäsi ensimmäisen päivän nollille, mutta väsähti toisena päivänä ja sai pudotuksia.

Seppälä-Geerink pyörittää puolisonsa Sander Geerinkin kanssa myyntitallia, ja Lanaken on tärkeä kilpailu yritystoiminnan kannalta, myös verkostoitumisen ja suhteiden ylläpitämisen kannalta.

"On tärkeää olla paikalla. Kaikki ovat Lanakenissa, joten on tärkeää nähdä ihmisiä ja puhua heidän kanssaan."

Kulisseissa hevoskauppaa käydään jo kisaviikonlopun aikana ja hevosia kokeillaan.

"Kovasti ihmiset pitävät hevosia silmällä. Ja jos ei heti paikan päällä, niin myös jälkeenpäin videoita katsellaan."

Hevosten suorituksia seurataan koko viikonlopun ajan, ja ostajien kiinnostuksen herättävät myös hevoset, jotka eivät ole finaalin kärjessä.

"Ne jotka haluavat hevosia ostaa, seuraavat miten ne hyppäävät koko viikon ajan. Miten ne yleisesti siellä suorittavat ja miltä ne radat näyttävät, se on yleensä tärkeintä."

Kaikille lahjakkaillekaan hevosille MM-kisa ei sovi. Kilpailun taso on kova ja esteet ovat tapissa. Kilpailua ei voi verrata muihin nuorten hevosten kilpailuihin.

"Jokainen hevonen kehittyy omalla vauhdillaan. Niiden pitää olla valmiita. En pidä sitä sellaisena etappina, johon jokaisen nuoren hevosen pitäisi päästä. Minullakin on muutamia nuoria, joista sanoin jo ajoissa, ettei nämä ole sinne menossa vaan ne tarvitsevat enemmän aikaa."

Se että hevonen hyppää MM-kisoissa, antaa jonkinlaista suuntaa siitä, tuleeko hevosesta isojen luokkien hyppääjä. 7-vuotiaat hyppäävät finaalissa 145-tasolla. Kovimpana Seppälä-Geerink pitää kuusivuotiaiden kilpailua, jossa finaalissa hypätään jo 140 cm korkeudella.

Jos hevonen ei kuitenkaan ole nuorena MM-tasolla, ei sekään vielä kerro hevosen tulevaisuudesta.

"Vaikka joku hevonen ei ole valmis tähän kilpailuun, siitä voi vielä tulla tosi hyvä hevonen. Se että ne tarvitsevat enemmän aikaa, ei ole mikään huono asia."

Finaalin 15. sijalle hypännyt Padinent oli itse asiassa Seppälä-Geerinkin hevosista kaikista vihrein. Hevonen ostettiin vuosi sitten joulukuussa, jolloin se oli tehnyt vasta ensimmäisen kilpailunsa.

"Se on ollut niin yhteistyöhaluinen ja hyväpäinen, että se niin sanotusti syö esteet. Se menee joka paikkaan innolla ja on ottanut hommat niin hyvin vastaan, että sen takia se näinkin nopeasti kehittyi tuolle tasolle."

Lisäksi tamma on hyvin tarkka jaloistaan.

"Se on nollan hyppääjä. Sellainen hevonen on ideaali tuonne, kun sitä nollaa pitää hypätä."

Tulokset